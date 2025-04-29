獨特的 XAUUSD 交易顧問
它基於一種架構，其中每個交易決策並非由單一演算法形成，而是由獨立邏輯模組（指標過濾器、入場條件、出場條件和控制規則）相互作用的結果。
重要提示！購買後，請私訊我，以取得安裝指南和設定說明。
主要特點 - 模組化和靈活性
該顧問由一組可互換和可配置的組件實現：
指標模組 - 使用各種技術指標進行分析。對於 XAUUSD 貨幣對，預設使用以下指標：
移動平均線 (MA) - 用於確定主要趨勢方向。
RSI 或 MACD 指標（由使用者選擇） - 作為確認入場點的觸發器。
入場與出場規則 - 定義為一組邏輯條件（例如：「上升趨勢」 + “RSI 低於 30” = 買入訊號）。
過濾器和附加模組 — 讓您增加時間限制、波動性過濾、點差控制等。
智慧適配歐元兌美元 (XAUUSD)
XAUUSD 貨幣對的特徵是流動性高、波動性適中且趨勢階段變化頻繁。為了有效地操作該貨幣對，該顧問提供以下功能：
動態調整指標敏感度（例如，MA 週期、RSI 和 MACD 水準）。
可選擇分析時間範圍：可在 1 小時圖 (H1) 上判斷趨勢，並在 15 分鐘圖 (M15) 上確認訊號。
整合波動性評估模組，讓您在波動範圍急劇擴大時避開錯誤訊號。
最低要求和建議
- 我推薦 RoboForex - 使用推薦碼“dtas”的帳戶。點差低至 0 / 佣金報酬率高達 85%
- 最低初始入金：100 美元
- 時間範圍 - H1
- 槓桿不低於 1:100，建議 1:500。
- 帳戶類型：對沖。
- 使用 VPS 使 EA 全天候運作（必要）。
優勢：
可擴充性：無需更改核心邏輯即可新增指標或篩選器。
靈活性：可單獨配置策略的每個元件。
可測試性：對每個邏輯鏈進行獨立回測。
可靠性：減少因獨立測試區塊而導致的過度優化。
Good EA. I bought most of the author's EAs. They are all good. The author is nice to provide good support timely.