獨特的 XAUUSD 交易顧問
它基於一種架構，其中每個交易決策並非由單一演算法形成，而是由獨立邏輯模組（指標過濾器、入場條件、出場條件和控制規則）相互作用的結果。

重要提示！購買後，請私訊我，以取得安裝指南和設定說明。

主要特點 - 模組化和靈活性
該顧問由一組可互換和可配置的組件實現：
指標模組 - 使用各種技術指標進行分析。對於 XAUUSD 貨幣對，預設使用以下指標：
移動平均線 (MA) - 用於確定主要趨勢方向。
RSI 或 MACD 指標（由使用者選擇） - 作為確認入場點的觸發器。
入場與出場規則 - 定義為一組邏輯條件（例如：「上升趨勢」 + “RSI 低於 30” = 買入訊號）。
過濾器和附加模組 — 讓您增加時間限制、波動性過濾、點差控制等。

智慧適配歐元兌美元 (XAUUSD)
XAUUSD 貨幣對的特徵是流動性高、波動性適中且趨勢階段變化頻繁。為了有效地操作該貨幣對，該顧問提供以下功能：
動態調整指標敏感度（例如，MA 週期、RSI 和 MACD 水準）。
可選擇分析時間範圍：可在 1 小時圖 (H1) 上判斷趨勢，並在 15 分鐘圖 (M15) 上確認訊號。
整合波動性評估模組，讓您在波動範圍急劇擴大時避開錯誤訊號。

最低要求和建議
  • 我推薦 RoboForex - 使用推薦碼“dtas”的帳戶。點差低至 0 / 佣金報酬率高達 85%
  • 最低初始入金：100 美元
  • 時間範圍 - H1
  • 槓桿不低於 1:100，建議 1:500。
  • 帳戶類型：對沖。
  • 使用 VPS 使 EA 全天候運作（必要）。


優勢：
可擴充性：無需更改核心邏輯即可新增指標或篩選器。
靈活性：可單獨配置策略的每個元件。
可測試性：對每個邏輯鏈進行獨立回測。
可靠性：減少因獨立測試區塊而導致的過度優化。
jbzeng
214
jbzeng 2025.12.26 09:45 
 

Good EA. I bought most of the author's EAs. They are all good. The author is nice to provide good support timely.

Your brownie
214
Your brownie 2025.09.11 16:02 
 

Best Expert Advisor I bought here so far. Steadily profitable without much risk.

SAGAR BODKE
38
SAGAR BODKE 2025.07.25 13:40 
 

The product is working super as describe above. EA works perfectly good as like all other products of Author. Author is always ready to support and help whenever require. Community also too supportive which help in all possible way. Always happy to be with Author and his product. 2nd week with this EA and all days are in profit. Thanks again for this fantastic product and waiting for other new products.

