那一天改变了一切。 一切开始得很平静——拿铁、欧洲咖啡馆、新鲜糕点的香味。然后他出现了：优雅、匆忙，钻进一辆时尚的车。什么东西掉了下来——一个U盘。 它并不普通。沉甸甸的，刻着“R.D.”。我按响门铃，无人回应。我把它放进包里，心里有种预感：故事还没完。 机场时我想起它。飞机上打开，里面一个文件夹： alpha_1803 。大多数是我看不懂的代码，但有一个图表文件，线条顺滑，节奏稳定——仿佛有某种模式。 我把它展示给我的丈夫，他是程序员。他立刻看出了门道。这不是偶然。 R.D. 消失了，但留下了线索。 我们决定追寻它。 Disruptor EA 简介 源于一次真实发现的算法交易系统 —— 从被遗忘的代码中提取出的隐藏结构。 Disruptor EA 是一个专为 XAUUSD（黄金） 设计的网格策略EA。 目前仅适用于黄金，其他品种未来可能支持。 主要特点 交易品种： 仅限 XAUUSD 时间周期： 任意（建议 M1/M2） 策略类型： 网格交易 独特的加仓逻辑是该EA的核心亮点。 止损： 不设止损，风险通过资金控制 目标设置： 可自定义日/周/月目标，达成后暂停交易 新闻过滤器：