EA Forex Scalping
- Experten
- Lo Thi Mai Loan
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 3 November 2025
- Aktivierungen: 10
EA Forex Scalping ist ein Expert Advisor, der speziell für drei Hauptwährungspaare entwickelt wurde: EURUSD, USDJPY und GBPUSD.
Verfügbar für MT4 und MT5
Kein Grid, kein Martingale, keine KI, kein neuronales Netzwerk, kein Arbitrage.
Jeder Trade hat einen festen Stop Loss (SL), der je nach Währungspaar variiert.
Gewinne werden durch einen Trailing Stop gesichert.
Dieser EA läuft seit über 6 Monaten auf Live-Konten
Er ist anpassbar für Prop-Firm-Handel
Enthält Zeitfilter und Nachrichtenfilter
Empfehlungen:
Währungspaare: EURUSD, USDJPY, GBPUSD
Zeitrahmen: H1
Kompatibel mit allen Kontotypen (Raw oder Standard)
Empfohlener Broker: ICM Standard oder Raw
Kostenlose Remote-Einrichtung möglich
Verwenden Sie einen VPS für 24/7-Betrieb
Funktioniert mit jedem Hebel (mindestens 1:30)
Nutzen Sie zuerst ein Demokonto
Keine Mindesteinzahlung, aber $100 empfohlen
Hinweis:
Dieser EA verwendet kein ChatGPT, keine KI oder fiktiven Technologien, wie es manche Verkäufer behaupten.
Garantiert keine linearen Gewinne oder 100% Trefferquote.
Ich bin ein echter Entwickler mit echten Konten – Verluste gehören zum Handel dazu.
Bitte bewerten Sie die Leistung des EA über einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten.
EA has been working on my live account for 3 months. Consistently profitable (even though it caused an initial drawdown when first installed, the losses were recovered in a short period).