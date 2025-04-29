Pure AI

XAUUSD向けのユニークなトレーディングアドバイザー
このアーキテクチャでは、各取引の決定はモノリシックなアルゴリズムではなく、インジケーターフィルター、エントリー条件、エグジット、制御ルールといった独立した論理ブロックの相互作用によって形成されます。

重要！ご購入後、インストールガイドと設定手順を受け取るには、プライベートメッセージを送信してください。

主な特徴 - モジュール性と柔軟性
このアドバイザーは、交換可能で設定可能なコンポーネントのセットとして実装されています。
インジケーターブロック - 様々なテクニカル指標を用いた分析を実行します。XAUUSDペアの場合、以下のものがデフォルトで使用されます。
移動平均線（MA） - 主要なトレンド方向を決定します。
RSIまたはMACDインジケーター（ユーザーが選択） - エントリーポイントを確認するためのトリガーとして使用されます。
エントリールールとエグジットルールは、論理条件のセットとして定義されます（例：「上昇トレンド」+「RSI 30未満」=買いシグナル）。
フィルターと追加モジュール - 時間制限、ボラティリティフィルタリング、スプレッドコントロールなどを追加できます。

XAUUSDへのインテリジェントな適応
XAUUSDペアは、高い流動性、中程度のボラティリティ、そしてトレンドフェーズの頻繁な変化が特徴です。このペアで効果的な取引を行うために、アドバイザーは以下の機能を提供します。
指標感度の動的な調整（例：MA期間、RSIおよびMACDレベル）。
分析時間枠の選択：H1でトレンドを判断し、M15でシグナルを確認できます。
ボラティリティ評価モジュールの統合により、急激なレンジ拡大時に誤ったシグナルをスキップできます。

最低要件と推奨事項
RoboForexをおすすめします - 紹介コード「dtas」のアカウント。スプレッドは0から / 手数料リターンは最大85%
最低初回入金額：100ドル
時間枠：1時間足
レバレッジ：1:100以上、推奨：1:500。
口座タイプ：ヘッジ
EAを24時間365日稼働させるには、VPSをご利用ください（必須）。

メリット：
拡張性：コアロジックを変更することなく、新しいインジケーターやフィルターを追加できます。
柔軟性：戦略の各コンポーネントを個別に設定できます。
テスト可能性：各論理チェーンのバックテストを個別に実行できます。
信頼性：ブロックを個別にテストすることで、過剰最適化を軽減できます。
レビュー 16
jbzeng
214
jbzeng 2025.12.26 09:45 
 

Good EA. I bought most of the author's EAs. They are all good. The author is nice to provide good support timely.

Your brownie
214
Your brownie 2025.09.11 16:02 
 

Best Expert Advisor I bought here so far. Steadily profitable without much risk.

SAGAR BODKE
38
SAGAR BODKE 2025.07.25 13:40 
 

The product is working super as describe above. EA works perfectly good as like all other products of Author. Author is always ready to support and help whenever require. Community also too supportive which help in all possible way. Always happy to be with Author and his product. 2nd week with this EA and all days are in profit. Thanks again for this fantastic product and waiting for other new products.

SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
ユーティリティ
SmartTradeコントロールパネル — アルゴリズム取引のコントロールセンター SmartTradeコントロールパネルは、あらゆる取引においてコントロール、柔軟性、効率性を重視する方のために開発された多機能トレーディングパネルです。視覚的な利便性と強力な注文追跡ロジックを組み合わせ、日常的な取引を制御されたプロセスへと導きます。 以下のことが可能になります。 スキャルピングからグリッドトレードまで、あらゆる取引アイデアを実行可能 エントリー／エグジットロジックに合わせて注文追跡をカスタマイズ リスク、利益、スプレッド、統計をリアルタイムで管理 コードを書かずに高度なアルゴリズム（マーチンゲール、損益分岐点、タイマー）を使用可能 主な機能： 注文追跡機能付き注文の発注 自動制御による成行注文と指値注文（売買指値）の即時発注 時間取引 タイマーによる市場参入スケジュール設定 — ニュースやボラティリティの高いセッションに最適 損益分岐点システム 注文（またはグリッド全体）が指定水準に達すると、自動的に損益分岐点へ移行 制御機能付きマーチンゲール 乗数とグリッドステ
レビューに返信