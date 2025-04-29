

XAUUSD向けのユニークなトレーディングアドバイザー

このアーキテクチャでは、各取引の決定はモノリシックなアルゴリズムではなく、インジケーターフィルター、エントリー条件、エグジット、制御ルールといった独立した論理ブロックの相互作用によって形成されます。

重要！ご購入後、インストールガイドと設定手順を受け取るには、プライベートメッセージを送信してください。

主な特徴 - モジュール性と柔軟性

このアドバイザーは、交換可能で設定可能なコンポーネントのセットとして実装されています。

インジケーターブロック - 様々なテクニカル指標を用いた分析を実行します。 XAUUSD ペアの場合、以下のものがデフォルトで使用されます。

移動平均線（MA） - 主要なトレンド方向を決定します。

RSIまたはMACDインジケーター（ユーザーが選択） - エントリーポイントを確認するためのトリガーとして使用されます。

エントリールールとエグジットルールは、論理条件のセットとして定義されます（例：「上昇トレンド」+「RSI 30未満」=買いシグナル）。

フィルターと追加モジュール - 時間制限、ボラティリティフィルタリング、スプレッドコントロールなどを追加できます。





XAUUSD へのインテリジェントな適応

XAUUSD ペアは、高い流動性、中程度のボラティリティ、そしてトレンドフェーズの頻繁な変化が特徴です。このペアで効果的な取引を行うために、アドバイザーは以下の機能を提供します。

指標感度の動的な調整（例：MA期間、RSIおよびMACDレベル）。

分析時間枠の選択：H1でトレンドを判断し、M15でシグナルを確認できます。

ボラティリティ評価モジュールの統合により、急激なレンジ拡大時に誤ったシグナルをスキップできます。





最低要件と推奨事項

RoboForexをおすすめします - 紹介コード「dtas」のアカウント。スプレッドは0から / 手数料リターンは最大85%

最低初回入金額：100ドル

時間枠：1時間足

レバレッジ：1:100以上、推奨：1:500。

口座タイプ：ヘッジ

EAを24時間365日稼働させるには、VPSをご利用ください（必須）。





メリット：

拡張性：コアロジックを変更することなく、新しいインジケーターやフィルターを追加できます。

柔軟性：戦略の各コンポーネントを個別に設定できます。

テスト可能性：各論理チェーンのバックテストを個別に実行できます。

信頼性：ブロックを個別にテストすることで、過剰最適化を軽減できます。