O consultor é um sistema de negociação modular construído . Baseia-se em uma arquitetura na qual cada decisão de negociação é formada não por um algoritmo monolítico, mas como resultado da interação de blocos lógicos independentes – filtros de indicadores, condições de entrada, saídas e regras de controle.

Característica principal: modularidade e flexibilidade

O consultor é implementado como um conjunto de componentes intercambiáveis ​​e configuráveis:

Blocos indicadores – implementam análises usando vários indicadores técnicos. Para o par XAUUSD , os seguintes são usados ​​por padrão:

Médias móveis (MM) – para determinar a direção principal da tendência.

Indicador RSI ou MACD (selecionado pelo usuário) – como um gatilho para confirmar o ponto de entrada.

Regras de entrada e saída – são definidas como um conjunto de condições lógicas (por exemplo: "tendência de alta" + "RSI abaixo de 30" = sinal de compra).

Filtros e módulos adicionais — permitem adicionar limites de tempo, filtragem de volatilidade, controle de spread, etc.





Adaptação inteligente para XAUUSD

O par XAUUSD é caracterizado por alta liquidez, volatilidade moderada e fases de tendência em constante mudança. Para um trabalho eficaz com este par, o consultor oferece:

Ajuste dinâmico da sensibilidade do indicador (por exemplo, períodos de média móvel (MM), níveis de RSI e MACD).

Possibilidade de escolher períodos de análise: a tendência pode ser determinada em H1 e os sinais podem ser confirmados em M15.

Integração de um módulo de avaliação de volatilidade, permitindo ignorar sinais falsos em momentos de expansão acentuada da faixa.





Requisitos mínimos e recomendações

Depósito inicial mínimo: $100

Depósito inicial mínimo: $100

Período - H1

Alavancagem não inferior a 1:100, recomendada: 1:500.

Tipo de conta: Hedging.

Use VPS para que o EA funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana (Obrigatório).





Vantagens:

Extensibilidade: adição de novos indicadores ou filtros sem alterar a lógica principal.

Flexibilidade: configuração de cada componente da estratégia separadamente.

Testabilidade: backtests isolados de cada cadeia lógica.

Confiabilidade: redução da otimização excessiva devido a testes independentes de blocos.