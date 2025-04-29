Consultor de negociação exclusivo para XAUUSD
O consultor é um sistema de negociação modular construído . Baseia-se em uma arquitetura na qual cada decisão de negociação é formada não por um algoritmo monolítico, mas como resultado da interação de blocos lógicos independentes – filtros de indicadores, condições de entrada, saídas e regras de controle.
IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o guia de instalação e as instruções de configuração.
Característica principal: modularidade e flexibilidade
O consultor é implementado como um conjunto de componentes intercambiáveis e configuráveis:
Blocos indicadores – implementam análises usando vários indicadores técnicos. Para o par XAUUSD, os seguintes são usados por padrão:
Médias móveis (MM) – para determinar a direção principal da tendência.
Indicador RSI ou MACD (selecionado pelo usuário) – como um gatilho para confirmar o ponto de entrada.
Regras de entrada e saída – são definidas como um conjunto de condições lógicas (por exemplo: "tendência de alta" + "RSI abaixo de 30" = sinal de compra).
Filtros e módulos adicionais — permitem adicionar limites de tempo, filtragem de volatilidade, controle de spread, etc.
Adaptação inteligente para XAUUSD
O par XAUUSD é caracterizado por alta liquidez, volatilidade moderada e fases de tendência em constante mudança. Para um trabalho eficaz com este par, o consultor oferece:
Ajuste dinâmico da sensibilidade do indicador (por exemplo, períodos de média móvel (MM), níveis de RSI e MACD).
Possibilidade de escolher períodos de análise: a tendência pode ser determinada em H1 e os sinais podem ser confirmados em M15.
Integração de um módulo de avaliação de volatilidade, permitindo ignorar sinais falsos em momentos de expansão acentuada da faixa.
Requisitos mínimos e recomendações
Depósito inicial mínimo: $100
Período - H1
Alavancagem não inferior a 1:100, recomendada: 1:500.
Tipo de conta: Hedging.
Use VPS para que o EA funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana (Obrigatório).
Vantagens:
Extensibilidade: adição de novos indicadores ou filtros sem alterar a lógica principal.
Flexibilidade: configuração de cada componente da estratégia separadamente.
Testabilidade: backtests isolados de cada cadeia lógica.
Confiabilidade: redução da otimização excessiva devido a testes independentes de blocos.
Good EA. I bought most of the author's EAs. They are all good. The author is nice to provide good support timely.