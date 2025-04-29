Pure AI

4


Consultor de negociação exclusivo para XAUUSD
O consultor é um sistema de negociação modular construído . Baseia-se em uma arquitetura na qual cada decisão de negociação é formada não por um algoritmo monolítico, mas como resultado da interação de blocos lógicos independentes – filtros de indicadores, condições de entrada, saídas e regras de controle.

Característica principal: modularidade e flexibilidade
O consultor é implementado como um conjunto de componentes intercambiáveis ​​e configuráveis:
Blocos indicadores – implementam análises usando vários indicadores técnicos. Para o par XAUUSD, os seguintes são usados ​​por padrão:
Médias móveis (MM) – para determinar a direção principal da tendência.
Indicador RSI ou MACD (selecionado pelo usuário) – como um gatilho para confirmar o ponto de entrada.
Regras de entrada e saída – são definidas como um conjunto de condições lógicas (por exemplo: "tendência de alta" + "RSI abaixo de 30" = sinal de compra).
Filtros e módulos adicionais — permitem adicionar limites de tempo, filtragem de volatilidade, controle de spread, etc.

Adaptação inteligente para XAUUSD
O par XAUUSD é caracterizado por alta liquidez, volatilidade moderada e fases de tendência em constante mudança. Para um trabalho eficaz com este par, o consultor oferece:
Ajuste dinâmico da sensibilidade do indicador (por exemplo, períodos de média móvel (MM), níveis de RSI e MACD).
Possibilidade de escolher períodos de análise: a tendência pode ser determinada em H1 e os sinais podem ser confirmados em M15.
Integração de um módulo de avaliação de volatilidade, permitindo ignorar sinais falsos em momentos de expansão acentuada da faixa.

Requisitos mínimos e recomendações
Depósito inicial mínimo: $100
Período - H1
Alavancagem não inferior a 1:100, recomendada: 1:500.
Tipo de conta: Hedging.
Use VPS para que o EA funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana (Obrigatório).

Vantagens:
Extensibilidade: adição de novos indicadores ou filtros sem alterar a lógica principal.
Flexibilidade: configuração de cada componente da estratégia separadamente.
Testabilidade: backtests isolados de cada cadeia lógica.
Confiabilidade: redução da otimização excessiva devido a testes independentes de blocos.
jbzeng
214
jbzeng 2025.12.26 09:45 
 

Good EA. I bought most of the author's EAs. They are all good. The author is nice to provide good support timely.

Your brownie
214
Your brownie 2025.09.11 16:02 
 

Best Expert Advisor I bought here so far. Steadily profitable without much risk.

SAGAR BODKE
38
SAGAR BODKE 2025.07.25 13:40 
 

The product is working super as describe above. EA works perfectly good as like all other products of Author. Author is always ready to support and help whenever require. Community also too supportive which help in all possible way. Always happy to be with Author and his product. 2nd week with this EA and all days are in profit. Thanks again for this fantastic product and waiting for other new products.

