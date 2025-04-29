Consulente di trading unico per XAUUSD
Si basa su un'architettura in cui ogni decisione di trading non è formata da un algoritmo monolitico, ma dall'interazione di blocchi logici indipendenti: filtri indicatori, condizioni di ingresso, uscite e regole di controllo.
IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere la guida all'installazione e le istruzioni di configurazione.
Caratteristiche principali: modularità e flessibilità
Il consulente è implementato come un insieme di componenti intercambiabili e configurabili:
Blocchi indicatori: implementano l'analisi utilizzando diversi indicatori tecnici. Per la coppia XAUUSD, vengono utilizzati di default i seguenti:
Medie mobili (MA): per determinare la direzione principale del trend.
Indicatore RSI o MACD (selezionato dall'utente): come trigger per confermare il punto di ingresso.
Regole di ingresso e uscita: sono definite come un insieme di condizioni logiche (ad esempio: "trend rialzista" + "RSI inferiore a 30" = segnale di acquisto). Filtri e moduli aggiuntivi: consentono di aggiungere limiti di tempo, filtri per la volatilità, controllo dello spread, ecc.
Adattamento intelligente per XAUUSD
La coppia XAUUSD è caratterizzata da elevata liquidità, volatilità moderata e fasi di trend in rapida evoluzione. Per un lavoro efficace su questa coppia, il consulente offre:
Regolazione dinamica della sensibilità degli indicatori (ad esempio, periodi di media mobile, livelli di RSI e MACD).
Possibilità di scegliere i timeframe di analisi: il trend può essere determinato su H1 e i segnali possono essere confermati su M15.
Integrazione di un modulo di valutazione della volatilità, che consente di ignorare i falsi segnali nei momenti di forte espansione del range.
Requisiti minimi e raccomandazioni
Deposito iniziale minimo: $100
Timeframe - H1
Leva finanziaria non inferiore a 1:100, consigliata 1:500.
Tipo di conto: Copertura. Utilizza un VPS per far funzionare l'EA 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (obbligatorio).
Vantaggi:
Estensibilità: aggiunta di nuovi indicatori o filtri, senza modificare la logica di base.
Flessibilità: configurazione separata di ogni componente della strategia.
Testabilità: backtest isolati di ogni catena logica.
Affidabilità: riduzione della sovra-ottimizzazione grazie al test indipendente dei blocchi.
Best Expert Advisor I bought here so far. Steadily profitable without much risk.