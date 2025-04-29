



Asesor de trading único para XAUUSD

El asesor es un sistema de trading modular basado. Se basa en una arquitectura en la que cada decisión de trading no se forma mediante un algoritmo monolítico, sino como resultado de la interacción de bloques lógicos independientes: filtros de indicadores, condiciones de entrada, salida y reglas de control.

¡IMPORTANTE! Tras la compra, envíeme un mensaje privado para recibir la guía de instalación y las instrucciones de configuración.

Característica clave: modularidad y flexibilidad

El asesor se implementa como un conjunto de componentes intercambiables y configurables:

Bloques de indicadores: implementan análisis utilizando diversos indicadores técnicos. Para el par XAUUSD, se utilizan por defecto:

Medias móviles (MA): para determinar la dirección de la tendencia principal.

Indicador RSI o MACD (seleccionado por el usuario): como activador para confirmar el punto de entrada.

Reglas de entrada y salida: se definen como un conjunto de condiciones lógicas (por ejemplo: "tendencia alcista" + "RSI por debajo de 30" = señal de compra). Filtros y módulos adicionales: permiten añadir límites de tiempo, filtrado de volatilidad, control de spreads, etc.





Adaptación inteligente para XAUUSD

El par XAUUSD se caracteriza por su alta liquidez, volatilidad moderada y cambios frecuentes en las fases de tendencia. Para un funcionamiento eficaz con este par, el asesor ofrece:

Ajuste dinámico de la sensibilidad de los indicadores (por ejemplo, períodos de media móvil, niveles de RSI y MACD).

Posibilidad de elegir marcos temporales de análisis: la tendencia se puede determinar en H1 y las señales se pueden confirmar en M15.

Integración de un módulo de evaluación de volatilidad, que permite omitir señales falsas en momentos de expansión brusca del rango.





Requisitos mínimos y recomendaciones

Depósito inicial mínimo: 100 $

Marco temporal: H1

Apalancamiento mínimo de 1:100, recomendado 1:500.

Tipo de cuenta: Cobertura. Utilice VPS para que el Asesor Experto (EA) funcione 24/7 (Obligatorio).





Ventajas:

Extensibilidad: permite añadir nuevos indicadores o filtros sin modificar la lógica principal.

Flexibilidad: permite configurar cada componente de la estrategia por separado.

Facilidad de prueba: se realizan pruebas retrospectivas aisladas de cada cadena lógica.

Fiabilidad: se reduce la sobreoptimización gracias a las pruebas independientes de los bloques.