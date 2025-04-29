Pure AI

Asesor de trading único para XAUUSD
El asesor es un sistema de trading modular basado. Se basa en una arquitectura en la que cada decisión de trading no se forma mediante un algoritmo monolítico, sino como resultado de la interacción de bloques lógicos independientes: filtros de indicadores, condiciones de entrada, salida y reglas de control.

¡IMPORTANTE! Tras la compra, envíeme un mensaje privado para recibir la guía de instalación y las instrucciones de configuración.

Característica clave: modularidad y flexibilidad

El asesor se implementa como un conjunto de componentes intercambiables y configurables:

Bloques de indicadores: implementan análisis utilizando diversos indicadores técnicos. Para el par XAUUSD, se utilizan por defecto:

Medias móviles (MA): para determinar la dirección de la tendencia principal.

Indicador RSI o MACD (seleccionado por el usuario): como activador para confirmar el punto de entrada.

Reglas de entrada y salida: se definen como un conjunto de condiciones lógicas (por ejemplo: "tendencia alcista" + "RSI por debajo de 30" = señal de compra). Filtros y módulos adicionales: permiten añadir límites de tiempo, filtrado de volatilidad, control de spreads, etc.


Adaptación inteligente para XAUUSD

El par XAUUSD se caracteriza por su alta liquidez, volatilidad moderada y cambios frecuentes en las fases de tendencia. Para un funcionamiento eficaz con este par, el asesor ofrece:

Ajuste dinámico de la sensibilidad de los indicadores (por ejemplo, períodos de media móvil, niveles de RSI y MACD).

Posibilidad de elegir marcos temporales de análisis: la tendencia se puede determinar en H1 y las señales se pueden confirmar en M15.

Integración de un módulo de evaluación de volatilidad, que permite omitir señales falsas en momentos de expansión brusca del rango.


Requisitos mínimos y recomendaciones

Recomiendo RoboForex - Cuentas con el código de referencia "dtas". Spread desde 0 / Retorno de comisiones de hasta el 85%.

Depósito inicial mínimo: 100 $

Marco temporal: H1

Apalancamiento mínimo de 1:100, recomendado 1:500.

Tipo de cuenta: Cobertura. Utilice VPS para que el Asesor Experto (EA) funcione 24/7 (Obligatorio).


Ventajas:

Extensibilidad: permite añadir nuevos indicadores o filtros sin modificar la lógica principal.

Flexibilidad: permite configurar cada componente de la estrategia por separado.

Facilidad de prueba: se realizan pruebas retrospectivas aisladas de cada cadena lógica.

Fiabilidad: se reduce la sobreoptimización gracias a las pruebas independientes de los bloques.

jbzeng
214
jbzeng 2025.12.26 09:45 
 

Good EA. I bought most of the author's EAs. They are all good. The author is nice to provide good support timely.

Your brownie
214
Your brownie 2025.09.11 16:02 
 

Best Expert Advisor I bought here so far. Steadily profitable without much risk.

SAGAR BODKE
38
SAGAR BODKE 2025.07.25 13:40 
 

The product is working super as describe above. EA works perfectly good as like all other products of Author. Author is always ready to support and help whenever require. Community also too supportive which help in all possible way. Always happy to be with Author and his product. 2nd week with this EA and all days are in profit. Thanks again for this fantastic product and waiting for other new products.

