Conseiller de trading unique pour la paire XAUUSD
Il repose sur une architecture dans laquelle chaque décision de trading n'est pas prise par un algorithme monolithique, mais résulte de l'interaction de blocs logiques indépendants : filtres d'indicateurs, conditions d'entrée, de sortie et règles de contrôle.

IMPORTANT ! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le guide d'installation et les instructions de configuration.

Caractéristiques principales : modularité et flexibilité
Ce conseiller est implémenté sous la forme d'un ensemble de composants interchangeables et configurables :
Blocs d'indicateurs : analyse à l'aide de divers indicateurs techniques. Pour la paire XAUUSD, les éléments suivants sont utilisés par défaut :
Moyennes mobiles (MM) : pour déterminer la direction de la tendance principale ;
Indicateur RSI ou MACD (sélectionné par l'utilisateur) : comme déclencheur pour confirmer le point d'entrée ;
Règles d'entrée et de sortie : définies comme un ensemble de conditions logiques (par exemple : « tendance haussière » + « RSI inférieur à 30 » = signal d'achat).
Filtres et modules supplémentaires : vous permettent d'ajouter des limites de temps, de filtrer la volatilité, de contrôler les spreads, etc.

Adaptation intelligente pour la paire XAUUSD
La paire XAUUSD se caractérise par une forte liquidité, une volatilité modérée et des phases de tendance changeantes. Pour une gestion efficace de cette paire, le conseiller propose :
Un ajustement dynamique de la sensibilité des indicateurs (par exemple, les périodes de moyenne mobile, les niveaux RSI et MACD).
La ​​possibilité de choisir les unités de temps d'analyse : la tendance peut être déterminée sur H1 et les signaux peuvent être confirmés sur M15.
L'intégration d'un module d'évaluation de la volatilité vous permet d'ignorer les faux signaux en cas de forte expansion du range.

Exigences minimales et recommandations
Dépôt initial minimum : 100 $.
Échelle de temps : H1.
Levier d'au moins 1:100, recommandé : 1:500.
Avantages :
Extensibilité : ajout de nouveaux indicateurs ou filtres, sans modifier la logique de base.
Flexibilité : configuration séparée de chaque composant de la stratégie.
Testabilité : backtests isolés de chaque chaîne logique.
Fiabilité : réduction de la suroptimisation grâce aux tests indépendants des blocs.
Your brownie
214
Your brownie 2025.09.11 16:02 
 

Best Expert Advisor I bought here so far. Steadily profitable without much risk.

SAGAR BODKE
38
SAGAR BODKE 2025.07.25 13:40 
 

The product is working super as describe above. EA works perfectly good as like all other products of Author. Author is always ready to support and help whenever require. Community also too supportive which help in all possible way. Always happy to be with Author and his product. 2nd week with this EA and all days are in profit. Thanks again for this fantastic product and waiting for other new products.

Mark Carmona
166
Mark Carmona 2025.07.23 19:58 
 

Awesome EA!

Alexander Seidel
923
Alexander Seidel 2025.09.18 07:32 
 

Ich war erst zufrieden.. Gute Eingänge und Ergebnisse.. ABER am 17.09. passierten gleich 3 mal sehr dumme Dinge .. Ein Trade ging bei news verloren durch Blitzbewegungen... OK . Aber setzte die Wiederherstellungsfunktion ein.. Trade ging wieder verloren und das mit ein Faktor von 6,3 !! Dieser Trade ging auch verloren und dann wieder ein Trade mit Faktor 6.3 auf den vorherigen ... DER GING HEUTE MORGEN verloren... Was soll ich sagen... Das Konto ist um mindesten ⅔ kleiner... Das ist ein Katastrophen EA.

Your brownie
214
Your brownie 2025.09.11 16:02 
 

Best Expert Advisor I bought here so far. Steadily profitable without much risk.

Tudor-adrian Muscan
153
Tudor-adrian Muscan 2025.07.29 20:15 
 

Hi Vitali. I tested your EA as a demo download and i liked the results that is why i decided to buy it. After i activated the EA i started testing it again just to make sure about the settings.Unfortunately i didn't get the same results. Now i thought initially that the settings were different or the time period etc. I checked everything several times and still got different results. Then i uninstalled the platform, installed again and got again a difference between the demo EA and the one that i bought with the same settings and time period. Can you please explain to me why is this happening? Ty.

irisyak
420
irisyak 2025.07.27 22:58 
 

The last version is not right, I do not understand what happened? It is a hard pity!

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.07.28 07:09
I don't understand your review (the update added new models of training for trading) how can you understand them or see them if you are not a programmer and do not have access to the open source code of the advisor???
SAGAR BODKE
38
SAGAR BODKE 2025.07.25 13:40 
 

The product is working super as describe above. EA works perfectly good as like all other products of Author. Author is always ready to support and help whenever require. Community also too supportive which help in all possible way. Always happy to be with Author and his product. 2nd week with this EA and all days are in profit. Thanks again for this fantastic product and waiting for other new products.

Mark Carmona
166
Mark Carmona 2025.07.23 19:58 
 

Awesome EA!

Kodj007
147
Kodj007 2025.07.22 10:09 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.07.22 13:59
I'm very sorry that you don't read my messages in which I sent you VIP settings (which are very pleasant) If you hear me, read the private message
liu000202
756
liu000202 2025.07.18 11:26 
 

Real market for a week, pretty good

Bassem Ibrahim Mohamed Attia
281
Bassem Ibrahim Mohamed Attia 2025.07.03 17:18 
 

Really an excellent EA that makes good profits and the support from the author is excellent as he is always helpful and answers all your questions. I highly recommend it.

shahbaz112
200
shahbaz112 2025.07.01 09:36 
 

Pure AI EA is one of the best I’ve used so far. It’s consistent, smart, and handles risk very well. I’ve seen steady results even in tough market conditions. Setup was easy, and the EA runs smoothly without needing constant attention. Vitali is super responsive and genuinely cares about user feedback. Updates are regular and actually improve performance. It’s rare to find both a solid product and great support. Highly recommend it to anyone looking for a reliable trading solution. Thanks Vitali

Mateusz Staron
262
Mateusz Staron 2025.06.24 16:42 
 

Nice EA

ys1267 tkhs
81
ys1267 tkhs 2025.06.24 00:39 
 

I've been running it for a few weeks, and the results show a similar trend to the author's live trading performance. It seems that risk management is optimized by AI. I truly admire the author's outstanding perspective on the market and the high level of expertise in EA development. Most of all, I deeply appreciate the author's kind and helpful support.

Marios Kerasovitis
175
Marios Kerasovitis 2025.05.27 11:17 
 

This EA performs very well in sideways or ranging market conditions. The entries are clean and the logic appears to be optimized for low-volatility phases. In strong trending candles, results may vary, as the system seems to be less reactive in those situations. Overall, it shows solid structure and good potential for sideways trading. Looking forward to any future updates. Great work by the developer.

