Symbol (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Symbol".

string Symbol() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Symbol" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird "" zurückgegeben.

Symbol (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Symbol".

bool Symbol(

string symbol

)

Parameter

symbol

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Symbol".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.