Symbol (Get-Methode) Erhält den Wert der Eigenschaft "Symbol". string Symbol() const Rückgabewert Der Eigenschaftswert "Symbol" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird "" zurückgegeben. Symbol (Set-Methode) Setzt den Wert der Eigenschaft "Symbol". bool Symbol( string symbol // Symbol ) Parameter symbol [in] Der neue Wert der Eigenschaft "Symbol". Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.