Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelementeCChartObjectSubChartY_Size 

Y_Size (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Größe entlang der Achse Y".

int  Y_Size() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Größe entlang der Achse Y" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

Y_Size (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Größe entlang der Achse Y".

bool  Y_Size(
   int  size      // Eigenschaftswert
   )

Parameter

size

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft "Größe entlang der Achse Y".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.