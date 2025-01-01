DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelementeCChartObjectSubChartX_Size 

X_Size (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Größe entlang der Achse X".

int  X_Size() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Größe entlang der Achse X" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

X_Size (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Größe entlang der Achse X".

bool  X_Size(
   int  size      // Eigenschaftswert
   )

Parameter

size

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft "Größe entlang der Achse X".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.