Create
Erstellt ein grafisches Objekt "Chart auf dem Chart".
bool Create(
Parameter
chart_id
[in] Chart ID (0 – der aktuelle Chart).
name
[in] Der eindeutige Name des Objekts.
window
[in] Nummer des Chartfensters (0 – das Hauptfenster).
X
[in] Der Abstand entlang der Achse X
Y
[in] Der Abstand entlang der Achse Y
sizeX
[in] Der Größe entlang der Achse X
sizeY
[in] Der Größe entlang der Achse Y
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.