Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Chart auf dem Chart".

bool Create(

long chart_id,

string name,

int window,

int X,

int Y,

int sizeX,

int sizeY

)

Parameter

chart_id

[in] Chart ID (0 – der aktuelle Chart).

name

[in] Der eindeutige Name des Objekts.

window

[in] Nummer des Chartfensters (0 – das Hauptfenster).

X

[in] Der Abstand entlang der Achse X

Y

[in] Der Abstand entlang der Achse Y

sizeX

[in] Der Größe entlang der Achse X

sizeY

[in] Der Größe entlang der Achse Y

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.