- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- Symbol
- Period
- Scale
- DateScale
- PriceScale
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
Corner (Get-Methode)
Erhält die Eigenschaft "Chartecke zur Bindung".
ENUM_BASE_CORNER Corner() const
Rückgabewert
Der Eigenschaftswert "Chartecke zur Bindung" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.
Corner (Set-Methode)
Setzt die Eigenschaft "Chartecke zur Bindung".
bool Corner(
Parameter
corner
[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Chartecke zur Bindung".
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.