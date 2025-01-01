Period (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Periode".

int Period() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Periode" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

Period (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Periode".

bool Period(

int period

)

Parameter

period

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Periode".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.