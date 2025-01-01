Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelementeCChartObjectSubChartPeriod CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Period (Get-Methode) Erhält den Wert der Eigenschaft "Periode". int Period() const Rückgabewert Der Eigenschaftswert "Periode" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben. Period (Set-Methode) Setzt den Wert der Eigenschaft "Periode". bool Period( int period // Periode ) Parameter period [in] Der neue Wert der Eigenschaft "Periode". Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte. Symbol Scale