- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- Symbol
- Period
- Scale
- DateScale
- PriceScale
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
X_Distance (Get-Methode)
Erhält den Wert der Eigenschaft "Abstand entlang der Achse X".
|
int X_Distance() const
Rückgabewert
Der Eigenschaftswert "Abstand entlang der Achse X" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.
X_Distance (Set-Methode)
Setzt den Wert der Eigenschaft "Abstand entlang der Achse X".
|
bool X_Distance(
Parameter
X
[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Abstand entlang der Achse X".
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.