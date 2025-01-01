X_Distance (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Abstand entlang der Achse X".

int X_Distance() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Abstand entlang der Achse X" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

X_Distance (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Abstand entlang der Achse X".

bool X_Distance(

int X

)

Parameter

X

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Abstand entlang der Achse X".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.