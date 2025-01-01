Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelementeCChartObjectRectLabelY_Size CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType Y_Size Setzt den Wert der Eigenschaft "Größe entlang der Achse Y". bool Y_Size( int size // Eigenschaftswert ) Parameter size [in] Der neue Wert der Eigenschaft "Größe entlang der Achse Y". Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte. Hinweis Die Werte der Eigenschaften "Größe entlang Achse X" und "Größe entlang Achse X" werden durch die Methoden X_Size und Y_Size der Basisklasse CChartObjectLabel erhalten. X_Size BackColor