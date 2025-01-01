Y_Size

Setzt den Wert der Eigenschaft "Größe entlang der Achse Y".

bool Y_Size(

int size

)

Parameter

size

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Größe entlang der Achse Y".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.

Hinweis

Die Werte der Eigenschaften "Größe entlang Achse X" und "Größe entlang Achse X" werden durch die Methoden X_Size und Y_Size der Basisklasse CChartObjectLabel erhalten.