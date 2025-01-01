Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelementeCChartObjectRectLabelBorderType CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType BorderType Erhält den Wert der Eigenschaft "Rahmentyp". int BorderType() const Rückgabewert Der Eigenschaftswert "Rahmentyp" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben. BorderType Setzt den Wert der Eigenschaft "Rahmentyp". bool BorderType( int type // Eigenschaftswert ) Parameter type [in] Der neue Wert der Eigenschaft "Rahmentyp". Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte. Angle Save