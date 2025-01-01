BorderType

Erhält den Wert der Eigenschaft "Rahmentyp".

int BorderType() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Rahmentyp" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

BorderType

Setzt den Wert der Eigenschaft "Rahmentyp".

bool BorderType(

int type

)

Parameter

type

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Rahmentyp".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.