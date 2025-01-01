- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- X_Offset
- Y_Offset
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- BmpFileOn
- BmpFileOff
- State
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
X_Offset (Get-Methode)
Erhält die Eigenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" (der oberen linken Ecke) des grafischen Objekts CChartObjectBmpLabel.
|
int X_Offset() const
Rückgabewert
Ein Wert der EIgenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.
X_Offset (Set-Methode)
Setzt die Eigenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" (der oberen linken Ecke) des grafischen Objekts CChartObjectBmpLabel. Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des Originalbildes gegeben.
|
bool X_Offset(
Parameter
X
[in] Der neue Wert der Eigenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs".
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.