Y_Offset (Get-Methode)

Erhält die Eigenschaft "Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" (der oberen linken Ecke) eines grafischen Objekts CChartObjectBmpLabel.

int Y_Offset() const

Rückgabewert

Ein Wert der EIgenschaft "Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

Y_Offset (Set-Methode)

Setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" (der oberen linken Ecke) des grafischen Objekts CChartObjectBmpLabel. Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des Originalbildes gegeben.

bool Y_Offset(

int Y

)

Parameter

Y

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.