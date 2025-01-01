State (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Zustand".

bool State() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Zustand" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben.

State (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Zustand".

bool State(

bool state

)

Parameter

state

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Zustand".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.