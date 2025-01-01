Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelementeCChartObjectBmpLabelState CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffStateTimePriceSaveLoadType State (Get-Methode) Erhält den Wert der Eigenschaft "Zustand". bool State() const Rückgabewert Der Eigenschaftswert "Zustand" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben. State (Set-Methode) Setzt den Wert der Eigenschaft "Zustand". bool State( bool state // Eigenschaftswert ) Parameter state [in] Der neue Wert der Eigenschaft "Zustand". Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte. BmpFileOff Time