Corner (Get-Methode)

Erhält die Eigenschaft "Chartecke zur Bindung".

ENUM_BASE_CORNER Corner() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Chartecke zur Bindung" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.

Corner (Set-Methode)

Setzt die Eigenschaft "Chartecke zur Bindung".

bool Corner(

ENUM_BASE_CORNER corner

)

Parameter

corner

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Chartecke zur Bindung".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.