DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelementeCChartObjectBmpLabelY_Distance 

Y_Distance (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Abstand entlang der Achse Y".

int  Y_Distance() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Abstand entlang der Achse Y" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

Y_Distance (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Abstand entlang der Achse Y".

bool  Y_Distance(
   int  Y      // Eigenschaftswert
   )

Parameter

Y

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft "Abstand entlang der Achse Y".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.