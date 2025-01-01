- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- X_Offset
- Y_Offset
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- BmpFileOn
- BmpFileOff
- State
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
Y_Distance (Get-Methode)
Erhält den Wert der Eigenschaft "Abstand entlang der Achse Y".
|
int Y_Distance() const
Rückgabewert
Der Eigenschaftswert "Abstand entlang der Achse Y" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.
Y_Distance (Set-Methode)
Setzt den Wert der Eigenschaft "Abstand entlang der Achse Y".
|
bool Y_Distance(
Parameter
Y
[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Abstand entlang der Achse Y".
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.