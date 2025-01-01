DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelementeCChartObjectBmpLabelCreate 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Bitmap Label".

bool  Create(
   long    chart_id,     // Chart ID
   string  name,         // Objektname
   int     window,       // Chartfenster
   int     X,            // X-Koordinate
   int     Y             // Y-Koordinate
   )

Parameter

chart_id

[in]  Chart ID (0 – der aktuelle Chart).

name

[in]  Der eindeutige Name des Objekts.

window

[in]  Nummer des Chartfensters (0 – das Hauptfenster).

X

[in] Der Abstand entlang der Achse X

Y

[in] Der Abstand entlang der Achse Y

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.