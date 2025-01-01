- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- X_Offset
- Y_Offset
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- BmpFileOn
- BmpFileOff
- State
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
Create
Erstellt ein grafisches Objekt "Bitmap Label".
|
bool Create(
Parameter
chart_id
[in] Chart ID (0 – der aktuelle Chart).
name
[in] Der eindeutige Name des Objekts.
window
[in] Nummer des Chartfensters (0 – das Hauptfenster).
X
[in] Der Abstand entlang der Achse X
Y
[in] Der Abstand entlang der Achse Y
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.