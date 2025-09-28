Ekonomik Takvim
Almanya Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Germany Current Account n.s.a.)
|Düşük
|€14.8 B
|€20.5 B
|
€17.1 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|€7.6 B
|
€14.8 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), söz konusu ayda ithal ve ihraç edilen malların, hizmetlerin ve faiz ödemelerinin değerleri arasındaki farkı yansıtır. Endeks şu bileşenleri içermektedir: net ticaret dengesi (ihracat eksi ithalat), net gelir (faiz, temettüler) ve gelen transfer ödemeleri (yabancı vergiler gibi, vb.). Gösterge değerindeki bir artış, euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Almanya Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Germany Current Account n.s.a.)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın