Ekonomik Araştırma Merkezi (CES), ifo Enstitüsü ve CESifo GmbH'den (Münih Ekonomik Araştırma Teşvik Derneği) oluşan CESifo Grubu, ekonomik araştırma alanında Avrupa'da benzersiz bir araştırma grubudur. Berlin merkezli çeşitli disiplinlerden Alman üniversite dışı araştırma enstitülerini içeren bir birlik olan Leibniz Birliğine göre, CESifo, ekonomi alanında Avrupa'nın önde gelen araştırma kuruluşlarından biridir. Grup tarafından sağlanan hizmet yelpazesi, ifo İş Ortamı Endeksi gibi uluslararası kabul görmüş hizmet ürünlerinden uluslararası kabul görmüş araştırmalara, genç bilim insanlarının teşvikine ve ulusal ve Avrupa düzeyinde çok sayıda siyasi tartışmaya katılıma kadar uzanır.

ifo Enstitüsü, ifo İş Ortamı Endeksini aylık olarak hesaplar. Hesaplama, imalat, inşaat, toptan ve perakende satış sektörlerindeki şirketlerden gelen 7.000 aylık rapora dayanır. Şirketlere mevcut iş durumu (ifo mevcut iş ortamı) ve gelecek altı aya ilişkin iş beklentileri (ifo ekonomik görünüm) hakkında sorular sorulur. Mevcut iş durumunu "iyi", "orta" veya "kötü" olarak değerlendirebilirler ve gelecek altı aya ilişkin iş beklentilerini de "olumlu", "durağan" veya "olumsuz" olarak değerlendirebilirler. Mevcut iş durumuna ilişkin değerlendirmelerin birleştirilmiş sonucu, "iyi" ve "kötü" yanıtlarının yüzdeleri arasındaki farktır, iş beklentilerine ilişkin değerlendirmelerin birleştirilmiş sonucu ise, "olumlu" ve "olumsuz" yanıtlarının yüzdeleri arasındaki farktır. ifo iş ortamı daha sonra şu formül kullanılarak mevcut iş durumuna ve iş beklentilerine ilişkin değerlendirmelerin sonuçlarının dönüştürülmüş ortalaması olarak hesaplanır:

ifo iş ortamı = kök{(mevut durum + 200)(beklenti + 200)} - 200.

İş Ortamının ve bileşenlerinin - mevcut durum ve beklenti - endeks değerlerinin hesaplanması için sonuçların tümü 200 artırılır ve baz yılın ortalamasına (şu anda 2020'dir) standartlaştırılır:

Endeks değeri = 100 * (mevcut ay sonucu + 200) / (baz yılın ortalama sonucu + 200).

Endeks değerinin beklenen değerin üzerinde olması euro fiyatları için olumlu olarak kabul edilirken, altında olması euro fiyatları için olumsuz olarak kabul edilir.

Son değerler: