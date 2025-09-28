Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından derlenen ve yalnızca sınırdan geçen malları kaydeden aylık dış ticaret istatistiklerine ek olarak, merkez bankası ayrıca sınırı geçmeden yabancı bir mal sahibinden bir Alman vatandaşına (veya tam tersi) olan mal akışlarını da kaydeder. Örneğin, bu, yerli bir şirket adına yurt dışında işlenen ve daha sonra doğrudan o şirket tarafından satılan malların satışları olabilir. Bu satışlar sonuç olarak yine yerli şirketlerin gerçekleştirdiği satışlar olarak nitelendirilir. Merkez Bankası Bundesbank tarafından yapılan ödemeler dengesi, ithalat hacmi ve ihracat hacmi hesaplamalarında, dış ticaret istatistikleri verileri ile ödemeler dengesi verilerinin bağdaştırılması için özel eklemeler ve hesaplamalar yapılması gerekir.

İhracat tarafında, transit ticaretteki mal alım satım dengesi de eklenir. Bu, bir Almanyalı sakinin, malları Almanya'ya ulaşmadan başka bir yerleşik olmayana daha sonra yeniden satmak amacıyla yurt dışından mal satın alma işlemleri için geçerlidir. Örneğin, bir Alman tüccarın Afrika'dan yeşil kahve satın alması ve bunu Hollandalı bir kahve kavurma şirketine satması. Ayrıca, Bundesbank, fiziki malların sınırı geçmemesi nedeniyle dış ticaret istatistiklerine kaydedilmeyen sınır ötesi ve diğer hizmetleri de kayıt altına alır.

Bundesbank, verileri nüfusun dört grubuna yönelik gerçekleştirilen aylık anketten elde eder: bireyler (12.500 € veya daha fazla işlem hacmi), ticari işletmeler (12.500 € veya daha fazla işlem hacmi), nakliye şirketleri (yabancılardan elde edilen gelir ve yabancılara yapılan harcamalar) ve finansal kuruluşlar (menkul kıymet işlemleri, faiz ödemeleri).

Bundesbank ayrıca, Federal İstatistik Ofisinin ihracat fiyat endekslerinde olduğu gibi, baz yıla göre belirlenmeyen, euro cinsinden ifade edilen parasal değerleri de sunar.

İhracat rakamları, Almanya'nın dış ticaret faaliyetini ve ülke dışından Alman yapımı mallara olan talebi değerlendirmek için kullanılır.

Uluslararası rekabet karşısında ekonomik dayanıklılığın bir göstergesi olan ticaret hadlerini hesaplamak adına ihracat ve ithalat fiyat endeksleri kullanılır. İthalat fiyatları ihracat fiyatlarına göre düşerse, ticaret hadleri iyileşir. Bu, ekonomi için olumlu olarak görülür ve para birimi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Öte yandan, artan ithalat fiyatları da enflasyonu artırır ve bu da kısa vadede para birimini olumlu olarak etkileyebilir.

Son değerler: