Ekonomik Takvim
Almanya İhracat Hacmi (Aylık) (Germany Exports m/m)
|Düşük
|N/D
|2.0%
|
0.8%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından derlenen ve yalnızca sınırdan geçen malları kaydeden aylık dış ticaret istatistiklerine ek olarak, merkez bankası ayrıca sınırı geçmeden yabancı bir mal sahibinden bir Alman vatandaşına (veya tam tersi) olan mal akışlarını da kaydeder. Örneğin, bu, yerli bir şirket adına yurt dışında işlenen ve daha sonra doğrudan o şirket tarafından satılan malların satışları olabilir. Bu satışlar sonuç olarak yine yerli şirketlerin gerçekleştirdiği satışlar olarak nitelendirilir. Merkez Bankası Bundesbank tarafından yapılan ödemeler dengesi, ithalat hacmi ve ihracat hacmi hesaplamalarında, dış ticaret istatistikleri verileri ile ödemeler dengesi verilerinin bağdaştırılması için özel eklemeler ve hesaplamalar yapılması gerekir.
İhracat tarafında, transit ticaretteki mal alım satım dengesi de eklenir. Bu, bir Almanyalı sakinin, malları Almanya'ya ulaşmadan başka bir yerleşik olmayana daha sonra yeniden satmak amacıyla yurt dışından mal satın alma işlemleri için geçerlidir. Örneğin, bir Alman tüccarın Afrika'dan yeşil kahve satın alması ve bunu Hollandalı bir kahve kavurma şirketine satması. Ayrıca, Bundesbank, fiziki malların sınırı geçmemesi nedeniyle dış ticaret istatistiklerine kaydedilmeyen sınır ötesi ve diğer hizmetleri de kayıt altına alır.
Bundesbank, verileri nüfusun dört grubuna yönelik gerçekleştirilen aylık anketten elde eder: bireyler (12.500 € veya daha fazla işlem hacmi), ticari işletmeler (12.500 € veya daha fazla işlem hacmi), nakliye şirketleri (yabancılardan elde edilen gelir ve yabancılara yapılan harcamalar) ve finansal kuruluşlar (menkul kıymet işlemleri, faiz ödemeleri).
Bundesbank ayrıca, Federal İstatistik Ofisinin ihracat fiyat endekslerinde olduğu gibi, baz yıla göre belirlenmeyen, euro cinsinden ifade edilen parasal değerleri de sunar.
İhracat rakamları, Almanya'nın dış ticaret faaliyetini ve ülke dışından Alman yapımı mallara olan talebi değerlendirmek için kullanılır.
Uluslararası rekabet karşısında ekonomik dayanıklılığın bir göstergesi olan ticaret hadlerini hesaplamak adına ihracat ve ithalat fiyat endeksleri kullanılır. İthalat fiyatları ihracat fiyatlarına göre düşerse, ticaret hadleri iyileşir. Bu, ekonomi için olumlu olarak görülür ve para birimi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Öte yandan, artan ithalat fiyatları da enflasyonu artırır ve bu da kısa vadede para birimini olumlu olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Almanya İhracat Hacmi (Aylık) (Germany Exports m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın