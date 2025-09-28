TakvimBölümler

S&P Global Almanya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Almanya
EUR, Euro
S&P Global
İş
Almanya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), sanayi ve hizmet sektöründeki 1.000 şirketten oluşan temsili örneklemin katıldığı ankete dayalı olarak IHS Markit tarafından derlenir. Flaş endeksler, aylık ankete verilen yanıtların yaklaşık %85'ine dayanır ve bu nedenle nihai PMI'lardan daha erken tahmin sağlarlar.

Bileşik PMI, İmalat ve Hizmet PMI'larının ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır.

Hizmet PMI, sanayi üretimi endeksinin doğrudan karşılığıdır ve "Şirketinizin iş faaliyeti bir önceki aya göre arttı mı, azaldı mı, yoksa değişmedi mi?" sorusuna dayanır. PMI, şu beş alt endeksin ağırlıklı kombinasyonundan oluşur (ağırlıklar parantez içindedir): yeni siparişler (0,3), üretim (0,25), istihdam (0,2), tedarikçilerin teslimat süresi (0,15), hammadde stokları (0.1). Endeks hesaplanırken tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksinin ters çevrilmiş değeri kullanılır. Sanayi üretimi endeksi de, “Şirketinizin üretimi/performansı bir önceki aya göre arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi?” sorusuna dayanır.

Ocak 2006'dan beri mevcut olan tarihsel veriye göre, flash PMI'lar ve nihai PMI'lar sadece biraz farklılık gösterir.

Almanya Einkaufsmanagerindex/Satın Alma Yöneticileri Endeksi (EMI/PMI), satışlar, istihdam, stoklar ve fiyatlardaki değişimleri yansıtarak özel sektördeki mevcut ekonomik durumu mümkün olduğunca en erken şekilde izler. PMI endeksleri, iş dünyasındaki karar vericiler, hükümetler ve finans kurumlarındaki ekonomistler tarafından yakından izlenir. Ekonomik ortamın daha iyi anlaşılması adına bilgiler içerirler ve kurumsal ve yatırım stratejilerine ilişkin kararlar almak için bir kılavuz görevi görürler. Ayrıca, PMI verileri, birçok merkez bankasının (Avrupa Merkez Bankası dahil) faiz oranı kararlarında özellikle önemli bir rol oynar. Resmi istatistiklerden çok daha önce yayınlanan PMI'lar, ekonominin mevcut gelişimine ilişkin aylık bilgiler sağlayan en erken göstergelerden biridir.

Bileşik PMI, tüm ekonomi için erken bir göstergedir. Endeksin artışı olumlu piyasa koşullarını gösterir ve euro fiyatları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olabilir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025 başlangıç
N/D
50.5
50.5
Ağu 2025
50.5
50.9
50.9
Ağu 2025 başlangıç
50.9
50.5
50.6
Tem 2025
50.6
50.3
50.3
Tem 2025 başlangıç
50.3
50.1
49.7
Haz 2025
49.7
50.4
50.4
Haz 2025 başlangıç
50.4
48.2
48.5
May 2025
48.5
48.6
48.6
May 2025 başlangıç
48.6
48.5
49.0
Nis 2025
49.0
49.7
49.7
Nis 2025 başlangıç
49.7
50.9
51.3
Mar 2025
51.3
50.9
50.9
Mar 2025 başlangıç
50.9
51.3
50.4
Şub 2025
50.4
51.0
51.0
Şub 2025 başlangıç
51.0
49.4
50.5
Oca 2025
50.5
50.1
50.1
Oca 2025 başlangıç
50.1
48.7
48.0
Ara 2024
48.0
47.8
47.8
Ara 2024 başlangıç
47.8
48.0
47.2
Kas 2024
47.2
47.3
47.3
Kas 2024 başlangıç
47.3
48.8
48.6
Eki 2024
48.6
48.4
48.4
Eki 2024 başlangıç
48.4
46.7
47.5
Eyl 2024
47.5
47.2
47.2
Eyl 2024 başlangıç
47.2
49.0
48.4
Ağu 2024
48.4
48.5
48.5
Ağu 2024 başlangıç
48.5
52.0
52.5
Tem 2024
52.5
48.7
48.7
Tem 2024 başlangıç
48.7
49.2
50.4
Haz 2024
50.4
50.6
50.6
Haz 2024 başlangıç
50.6
51.7
52.4
May 2024
52.4
52.2
52.2
May 2024 başlangıç
52.2
51.8
50.6
Nis 2024
50.6
50.5
50.5
Nis 2024 başlangıç
50.5
48.7
50.1
Mar 2024
50.1
47.4
47.4
Mar 2024 başlangıç
47.4
47.1
46.3
Şub 2024
46.3
46.1
46.1
Şub 2024 başlangıç
46.1
48.2
47.7
Oca 2024
47.7
47.1
47.1
Oca 2024 başlangıç
47.1
47.7
47.4
Ara 2023
47.4
46.7
46.7
Ara 2023 başlangıç
46.7
48.4
47.8
Kas 2023
47.8
47.1
47.1
Kas 2023 başlangıç
47.1
45.6
45.9
Eki 2023
45.9
45.8
45.8
Eki 2023 başlangıç
45.8
47.0
46.4
Eyl 2023
46.4
46.2
46.2
Eyl 2023 başlangıç
46.2
42.5
44.6
Ağu 2023
44.6
44.7
44.7
