Almanya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), sanayi ve hizmet sektöründeki 1.000 şirketten oluşan temsili örneklemin katıldığı ankete dayalı olarak IHS Markit tarafından derlenir. Flaş endeksler, aylık ankete verilen yanıtların yaklaşık %85'ine dayanır ve bu nedenle nihai PMI'lardan daha erken tahmin sağlarlar.

Bileşik PMI, İmalat ve Hizmet PMI'larının ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır.

Hizmet PMI, sanayi üretimi endeksinin doğrudan karşılığıdır ve "Şirketinizin iş faaliyeti bir önceki aya göre arttı mı, azaldı mı, yoksa değişmedi mi?" sorusuna dayanır. PMI, şu beş alt endeksin ağırlıklı kombinasyonundan oluşur (ağırlıklar parantez içindedir): yeni siparişler (0,3), üretim (0,25), istihdam (0,2), tedarikçilerin teslimat süresi (0,15), hammadde stokları (0.1). Endeks hesaplanırken tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksinin ters çevrilmiş değeri kullanılır. Sanayi üretimi endeksi de, “Şirketinizin üretimi/performansı bir önceki aya göre arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi?” sorusuna dayanır.

Ocak 2006'dan beri mevcut olan tarihsel veriye göre, flash PMI'lar ve nihai PMI'lar sadece biraz farklılık gösterir.

Almanya Einkaufsmanagerindex/Satın Alma Yöneticileri Endeksi (EMI/PMI), satışlar, istihdam, stoklar ve fiyatlardaki değişimleri yansıtarak özel sektördeki mevcut ekonomik durumu mümkün olduğunca en erken şekilde izler. PMI endeksleri, iş dünyasındaki karar vericiler, hükümetler ve finans kurumlarındaki ekonomistler tarafından yakından izlenir. Ekonomik ortamın daha iyi anlaşılması adına bilgiler içerirler ve kurumsal ve yatırım stratejilerine ilişkin kararlar almak için bir kılavuz görevi görürler. Ayrıca, PMI verileri, birçok merkez bankasının (Avrupa Merkez Bankası dahil) faiz oranı kararlarında özellikle önemli bir rol oynar. Resmi istatistiklerden çok daha önce yayınlanan PMI'lar, ekonominin mevcut gelişimine ilişkin aylık bilgiler sağlayan en erken göstergelerden biridir.

Bileşik PMI, tüm ekonomi için erken bir göstergedir. Endeksin artışı olumlu piyasa koşullarını gösterir ve euro fiyatları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olabilir.

