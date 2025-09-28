Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI), bayiler, işleyiciler ve diğer toptan alıcılarla yapılan toptan satış sözleşmeleri yoluyla toptancılar tarafından yurt içinde satılan (üretilmiş veya ithal edilmiş) malların fiyatlarının değişimi yansıtır. Endeks, değerin açıklanacağı ayın beşinci gününde, aylık olarak temsili mal örneklemi (temsili fiyatlar) için toplanan fiyat değişikliklerinin (ortalama ölçümler) ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır. Baz yıldaki satış payları, ağırlık rakamları (= endeks ağırlıkları) olarak hizmet eder.

Katma değer vergisini içermeyen ancak tüketim vergilerini (örn. madeni yağ vergisi, tütün vergisi) ve diğer zorunlu ücretleri (ör. madeni yağ ürünlerinin depolanması aidatı) içeren efektif fiyatlar (liste fiyatları, baz fiyatlar veya ortalama kazançlar değil) dikkate alınır. Fiyatlar, ekonominin 64 sektörü için 1200 raporlama noktasında toplanır. Bazı gıda ürünleri için de toptancı hal ve emtia borsa fiyatları kullanılır.

Endeks, Laspeyres formülü kullanılarak hesaplanır. Bu, mevcut baz yıla ait ağırlık rakamlarının, endeks yeni bir baz yıla çevrilene kadar değişmeden kalacağı anlamına gelir. Bir sonraki baz yıl 2025 olacaktır, şu anki ise 2020'dir. Mevcut baz yıldan önceki son baz yıl 2015'ti.

Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Aylık), söz konusu aydaki fiyatların bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Endeks değerinin artışı, perakende satışlarda ve tüketici harcamalarında artışa işaret eder ve bu da euro fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

