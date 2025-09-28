Yeni imalat siparişleri, imalat sektöründeki 20 veya daha fazla çalışanı olan fabrikalar tarafından kendi bünyesinde üretilen (veya taşeronlukla üretilen) ürünlerin tedariklerine (söz konusu ayda kesin olarak kabul edilen) ilişkin tüm siparişlerin değerini (KDV hariç) yansıtır.

Fiyata göre ayarlanmış yeni fabrika siparişleri endeksini hesaplamak için aylık sonuçlar baz yıl sonuçlarına bölünür. Ayrıca, genel sonuç, çeşitli ekonomik faaliyetlerin sonuçlarının ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır. Endeks ağırlıkları, baz yılında sektörlerin ekonomideki değerlerine göre belirlenir. Bu, ekonominin sektörleri arasındaki yapısal değişimlerin endekslerin gelişimi üzerindeki etkisini hariç tutar.

50'den fazla çalışanı olan işletmelerden aylık veriler, 20'den fazla çalışanı olan işletmelerden de üç aylık veriler toplanır. Üç aylık veriler, kaliteyi artırmak adına aylık istatistiklere de dahil edilir.

Fabrika Siparişler (Aylık) göstergesi, söz konusu ayın bir önceki aya göre yüzde olarak değişimini yansıtır. Bu endeks, sanayi üretiminin erken bir göstergesi olarak kabul edilir. Endeksin artışı Almanya ekonomisinin genişlemesine işaret eder ve euro fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

Son değerler: