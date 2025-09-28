TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Ifo Almanya Mevcut İş Durumu (Ifo Germany Current Business Situation)

Ülke:
Almanya
EUR, Euro
Kaynak:
Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo Institute for Economic Research)
Sektör:
İş
Orta N/D
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Ekonomik Araştırma Merkezi (CES), ifo Enstitüsü ve CESifo GmbH'den (Münih Ekonomik Araştırma Teşvik Derneği) oluşan CESifo Grubu, ekonomik araştırma alanında Avrupa'da benzersiz bir araştırma grubudur. Berlin merkezli çeşitli disiplinlerden Alman üniversite dışı araştırma enstitülerini içeren bir birlik olan Leibniz Birliğine göre, CESifo, ekonomi alanında Avrupa'nın önde gelen araştırma kuruluşlarından biridir. Grup tarafından sağlanan hizmet yelpazesi, ifo İş Ortamı Endeksi gibi uluslararası kabul görmüş hizmet ürünlerinden uluslararası kabul görmüş araştırmalara, genç bilim insanlarının teşvikine ve ulusal ve Avrupa düzeyinde çok sayıda siyasi tartışmaya katılıma kadar uzanır.

ifo Enstitüsü, ifo İş Ortamı Endeksini aylık olarak hesaplar. Hesaplama, imalat, inşaat, toptan ve perakende satış sektörlerindeki şirketlerden gelen 7.000 aylık rapora dayanır. Şirketlere mevcut iş durumu (ifo mevcut iş ortamı) hakkında sorular sorulur. Mevcut iş durumunu "iyi", "tatmin edici" veya "kötü" olarak değerlendirebilirler. Mevcut iş durumuna ilişkin değerlendirmelerin birleştirilmiş sonucu, "iyi" ve "kötü" yanıtlarının yüzdeleri arasındaki farktır.

Mevcut İş Durumu Endeksinin değerlerinin hesaplanması için sonuçların tümü 200 artırılır ve baz yılın ortalamasına (şu anda 2020'dir) standartlaştırılır:
Endeks değeri = 100 * (mevcut ay sonucu + 200) / (baz yılın ortalama sonucu + 200).

Endeks değerinin beklenen değerin üzerinde olması euro fiyatları için olumlu olarak kabul edilirken, altında olması euro fiyatları için olumsuz olarak kabul edilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Ifo Almanya Mevcut İş Durumu (Ifo Germany Current Business Situation)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
N/D
Ağu 2025
N/D
86.4
86.5
Tem 2025
86.5
86.3
86.2
Haz 2025
86.2
86.4
86.1
May 2025
86.1
85.3
86.4
Nis 2025
86.4
85.4
85.7
Mar 2025
85.7
84.7
85.0
Şub 2025
85.0
84.2
86.0
Oca 2025
86.1
87.1
85.1
Ara 2024
85.1
80.8
84.3
Kas 2024
84.3
88.7
85.7
Eki 2024
85.7
82.1
84.4
Eyl 2024
84.4
85.6
86.4
Ağu 2024
86.5
87.1
87.1
Tem 2024
87.1
88.5
88.3
Haz 2024
88.3
86.6
88.3
May 2024
88.3
88.8
88.9
Nis 2024
88.9
89.7
88.1
Mar 2024
88.1
86.8
86.9
Şub 2024
86.9
85.5
86.9
Oca 2024
87.0
87.3
88.5
Ara 2023
88.5
89.3
89.4
Kas 2023
89.4
89.0
89.2
Eki 2023
89.2
88.8
88.7
Eyl 2023
88.7
90.1
89.0
Ağu 2023
89.0
92.5
91.4
Tem 2023
91.3
94.3
93.7
Haz 2023
93.7
94.9
94.8
May 2023
94.8
95.2
95.1
Nis 2023
95.0
94.7
95.4
Mar 2023
95.4
94.0
93.9
Şub 2023
93.9
94.3
94.1
Oca 2023
94.1
93.8
94.4
Ara 2022
94.4
93.6
93.2
Kas 2022
93.1
94.3
94.2
Eki 2022
94.1
96.0
94.5
Eyl 2022
94.5
97.7
97.5
Ağu 2022
97.5
98.6
97.7
Tem 2022
97.7
99.5
99.4
Haz 2022
99.3
98.4
99.6
May 2022
99.5
97.2
97.3
Nis 2022
97.2
97.9
97.1
Mar 2022
97.0
97.4
98.6
Şub 2022
98.6
96.6
96.2
Oca 2022
96.1
98.0
96.9
Ara 2021
96.9
99.6
99.0
Kas 2021
99.0
100.3
100.2
Eki 2021
100.1
101.0
100.4
Eyl 2021
100.4
101.0
101.4
Ağu 2021
101.4
100.1
100.4
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod