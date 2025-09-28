Almanya Finans Kurumu, farklı vadelerde Federal Hazine tahvilleri, Federal tahviller ve Federal bonolar gibi nominal devlet tahvilleri ihraç ederek federal bütçenin ve özel fonlarının finansmanını planlar ve düzenler. Menkul kıymet ihraç ederken, ihraççı sabit bir yıllık faiz oranı (kupon) ödemeyi ve vade sonunda borcu nominal değerden geri ödemeyi taahhüt eder. Faiz yılda sadece bir kez ödendiği için tahakkuk eden faiz alım satıma dahil edilir. Tahviller daha uzun vadeli olma eğilimindedir. Bu menkul kıymetler üzerindeki düzenli faiz ödemeleri genellikle tahvilin vadesi boyunca sabit olduğundan, geçerli piyasa faiz oranını belirlemek için ihraç fiyatı veya işlem fiyatı kullanılır.

Bir menkul kıymetin yatırım şekli olarak çekiciliği, para biriminin ve/veya ihraççının davranışı nedeniyle artarsa, ihraç veya işlem fiyatı yükselir ve faiz oranı düşer. Yatırımcının bu tür menkul kıymetleri satın alırken üstlendiği riskler, fiyat riski (eğer menkul kıymeti vade sonundan önce satmak isterse), faiz oranı riski (piyasa faiz oranındaki değişiklik piyasa fiyatını etkiler), kredi riski (ihraççı iflas edebilir veya faiz veya geri ödemeyi geciktirebilir veya askıya alabilir), döviz riski (farklı bir ihraç para birimine sahip bir menkul kıymet satın alırken) olarak tanımlanabilir.

"Bundesobligationen", Almanya tarafından ihraç edilen orta vadeli tahvillerdir. Almanya devlet tahvillerinin vadesi 5 yıl olup, kısa vadeli ve uzun vadeli Almanya devlet menkul kıymetleri arasındaki boşluğu kapatır.

Çoğu durumda, faiz oranındaki artış ekonomik büyümeden önce gelebilirken, faiz oranındaki düşüş ekonomik yavaşlamanın bir göstergesi olarak görülebilir. Almanya, AB'nin finansal açıdan en güçlü üye ülkesi olduğundan, menkul kıymetler üzerindeki faiz oranlarındaki değişikliklerin euro üzerinde de benzer bir etkisi olabilir.

