Almanya'nın maddi mal ihracatı ve ithalatı ticaret dengesine yansır. Wiesbaden'deki Federal İstatistik Ofisi, AB içi ihracat ve ithalatı AB dışı ülkelerle yapılan ticaretten ayrı olarak kaydeder ve ardından verileri genel istatistiklerde toplar. İthal edilenden fazlası ihraç ediliyorsa ticaret fazlası var demektir; tam tersi durumda da ticaret açığı var demektir. Hizmetler dengesi, faktör gelirleri dengesi ve cari transferler dengesinden oluşan ticaret dengesi, ödemeler dengesinin bir parçası olan cari hesaba yansıtılır.

İhracat, belirli bir süre boyunca (genellikle bir yıl) parasal olarak ithalatı aşarsa, bu ülkenin rekabet gücünün olumlu bir işaretidir. Bu durum, aktif veya pozitif ticaret dengesine işaret eder. Ulusal para birimi değer kaybettiğinde, ithal edilen mallar daha pahalı hale gelir, ithalat düşer ve ihraç edilen mallar yurt dışında daha ucuz hale gelir ve ihracat artar. Ancak bu etki gecikmeli olarak gözlenir.

Almanya'nın ekonomisi yüksek oranda ihracata yöneliktir, ancak büyük ölçüde yabancı hammaddelere bağımlıdır. Otomotiv sektörünün ihracattaki payı %20'ye yakın olduğu için en önemli ihracat kalemi konumundadır. Bunu makine ve kimyasallar takip eder. Üçü birlikte Almanya'nın ihracatının neredeyse yarısını temsil eder.

Bir AB üyesinin aşırı yüksek ihracat fazlası diğer AB üye ülkelerinin istikrarını tehdit edebileceğinden, gayrisafi yurt içi hasılanın %6'sı veya ulusal bütçe açığı durumunda %3'ü sınır olarak kabul edilmiştir. Sınırın aşılması halinde bilirkişi incelemesi istenebilir ve hatta bu tür bir durum henüz hiç olmamış olmasına rağmen cezai soruşturma başlatılabilir. 1990'lardan bu yana, Almanya sürekli olarak ihracat fazlası kaydetmiştir.

Almanya'nın ticaret fazlasının yaklaşık üçte ikisi AB içinde ve sadece üçte biri diğer ülkelerle olan ticaretten elde edildiğinden, euro üzerindeki etkisi oldukça küçüktür. Ayrıca, ticaret dengesindeki değişikliklerin etkisi belirsizdir ve diğer faktörlere bağlıdır. Öte yandan, artan ticaret fazlası, euro fiyatları üzerinde etkisi olabilecek başarılı bir ekonomiye işaret eder.

Son değerler: