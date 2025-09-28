Sanayi Üretimi Endeksi, söz konusu aydaki Almanya'nın imalat sanayisinin üretim hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Periyodik oluşu, hızlı tepkisi ve ekonomik faaliyet türüne göre ayrıntılı dökümü nedeniyle, bu endeks ekonomik gelişmenin temel ve güncel bir göstergesidir.

50'den fazla çalışanı olan işletmelerde, federal eyaletlerin istatistik ofisleri, değer ve miktar bazında 6.000'den fazla ürünün aylık üretim hacmini araştırır. 20'den fazla çalışanı olan işletmelerin verileri üç aylık olarak toplanır ve aylık endekslere dahil edilir. Bir sonraki ayın 25'inde Almanya Federal İstatistik Ofisine gönderilen sonuç rakamları, Almanya'nın sanayi üretiminin %80'ini kapsar. Ardından bu veriler, brüt üretim değeri payları ile ekonomik sektör endekslerinde yoğunlaştırılır.

Dört basamaklı düzeydeki faaliyet endekslerini, toplam üretim endeksine kadar üç basamaklı, iki basamaklı ve ana grup olmak üzere daha yüksek ekonomik faaliyet toplamları halinde toplamak için, her bir ekonomik faaliyetin faktör maliyetindeki brüt katma değerinin, baz yıldaki toplam üretim değeri içindeki payı kullanılır. Bu katma değer rakamları, imalat sektörünün maliyet yapısına ilişkin yıllık anketten elde edilir. Aylık üretim hacmi endekslerinin kalitesini artırmak için, her bir faaliyete ilişkin veriler, karşılık gelen üç aylık üretim hacmi endeksinin düzeyine göre ayarlanır.

Mevcut aya ilişkin üretim hacmi endeksleri başlangıç ​​niteliğindedir ve %10'dan az değerlendirmeler içerir. Endekslerin mevcut marjdaki anlamlılığının kalitesini artırmak adına, gerekli düzeltme, ön sonuçların hesaplanmasına dahil edilir. Aylık endeksin üç aylık endekse uyarlanmasından kaynaklanan gerekli düzeltme boyutu şu anda yıllık ortalamada %0,5'ten azdır.

Üretim hacmi endeksi, 20'den az çalışanı olan işletmelerin üretim hacmini dikkate almaz. Ayrıca, endeks, yalnızca ürün sınıflandırmasına giren işletmelerin üretim hacminin bir bölümünü kapsar. Bu nedenle, ticaret, ulaşım, hizmetler ve fiziksel üretimin mevcut mal sınıflandırmasına dahil edilmeyen kısımları gibi sanayi dışı faaliyetlerden elde edilen üretim hacmi değerleri, endeksin hesaplanmasına dahil edilmez.

Sanayi Üretimi Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki endeks değerinin bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama değişimini yansıtır. Sanayi üretimindeki artışın euro fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

Son değerler: