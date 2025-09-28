1991'den bu yana, ZEW Finansal Piyasalar Anketi programı, bankalardan, sigorta şirketlerinden ve seçilmiş büyük şirketlerin finans departmanlarından (270 banka, 50 sigorta şirketi ve kurumu ve 30 büyük sanayi kuruluşu) yaklaşık 300 uzmanın katıldığı aylık anketler (önemli uluslararası finansal piyasaların orta vadeli değerlendirmeleri ve tahminleri hakkında sorular içerir) yürütmüştür. ZEW Finansal Piyasalar Anketi, Almanya'daki finansal analistler arasındaki hakim görüşü yansıtır. Anketin konusu en önemli uluslararası finansal göstergelerdir: enflasyon, faiz oranları, hisse senedi endeksleri, döviz kurları ve petrol fiyatları.

Yanıtlarında, finansal piyasa uzmanları, eğilimlerin yönüne ilişkin yalnızca nitel olarak değerlendirmeler sunarlar. Bu nedenle, anket katılımcılarından şu şekilde değerlendirme yapmaları istenir: uzun vadeli faiz oranları için değerlendirme seçenekleri: önümüzdeki 6 ay boyunca yükselecek (+), düşecek (-) veya yaklaşık olarak aynı seviyede (=) kalacak; durum göstergeleri söz konusu olduğunda, değerlendirme seçenekleri: "iyi" veya "kötü" şeklindedir; ve beklentiler için ise şu değerlendirme seçenekleri kullanılır: "iyileşecek" veya "kötüleşecek".

ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'daki ekonomik durumun öncü bir göstergesi olup, IFO İş Beklentileri göstergesi ile karşılaştırılabilir.

ZEW Finansal Piyasalar Anketinin sonuçları ve yorumları, Finansal Piyasalar Raporunda yayınlanır. Ayrıca, anketin sonuçları göstergeler ve tahminler şeklinde de basında düzenli olarak yayınlanır. Reuters Haber Ajansı da anketin özet sonuçlarını yayınlar.

Endeksteki artışın euro fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

