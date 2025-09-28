TakvimBölümler

ZEW Almanya Ekonomik Güven Endeksi (ZEW Germany Economic Sentiment Indicator)

Ülke:
Almanya
EUR, Euro
Kaynak:
Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi (Centre for European Economic Research)
Sektör:
İş
1991'den bu yana, ZEW Finansal Piyasalar Anketi programı, bankalardan, sigorta şirketlerinden ve seçilmiş büyük şirketlerin finans departmanlarından (270 banka, 50 sigorta şirketi ve kurumu ve 30 büyük sanayi kuruluşu) yaklaşık 300 uzmanın katıldığı aylık anketler (önemli uluslararası finansal piyasaların orta vadeli değerlendirmeleri ve tahminleri hakkında sorular içerir) yürütmüştür. ZEW Finansal Piyasalar Anketi, Almanya'daki finansal analistler arasındaki hakim görüşü yansıtır. Anketin konusu en önemli uluslararası finansal göstergelerdir: enflasyon, faiz oranları, hisse senedi endeksleri, döviz kurları ve petrol fiyatları.

Yanıtlarında, finansal piyasa uzmanları, eğilimlerin yönüne ilişkin yalnızca nitel olarak değerlendirmeler sunarlar. Bu nedenle, anket katılımcılarından şu şekilde değerlendirme yapmaları istenir: uzun vadeli faiz oranları için değerlendirme seçenekleri: önümüzdeki 6 ay boyunca yükselecek (+), düşecek (-) veya yaklaşık olarak aynı seviyede (=) kalacak; durum göstergeleri söz konusu olduğunda, değerlendirme seçenekleri: "iyi" veya "kötü" şeklindedir; ve beklentiler için ise şu değerlendirme seçenekleri kullanılır: "iyileşecek" veya "kötüleşecek".

ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'daki ekonomik durumun öncü bir göstergesi olup, IFO İş Beklentileri göstergesi ile karşılaştırılabilir.

ZEW Finansal Piyasalar Anketinin sonuçları ve yorumları, Finansal Piyasalar Raporunda yayınlanır. Ayrıca, anketin sonuçları göstergeler ve tahminler şeklinde de basında düzenli olarak yayınlanır. Reuters Haber Ajansı da anketin özet sonuçlarını yayınlar.

Endeksteki artışın euro fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"ZEW Almanya Ekonomik Güven Endeksi (ZEW Germany Economic Sentiment Indicator)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
37.3
17.2
34.7
Ağu 2025
34.7
17.2
52.7
Tem 2025
52.7
23.0
47.5
Haz 2025
47.5
22.5
25.2
May 2025
25.2
3.7
-14.0
Nis 2025
-14.0
43.2
51.6
Mar 2025
51.6
17.5
26.0
Şub 2025
26.0
10.7
10.3
Oca 2025
10.3
9.4
15.7
Ara 2024
15.7
-16.5
7.4
Kas 2024
7.4
29.7
13.1
Eki 2024
13.1
5.8
3.6
Eyl 2024
3.6
12.5
19.2
Ağu 2024
19.2
32.1
41.8
Tem 2024
41.8
43.8
47.5
Haz 2024
47.5
49.2
47.1
May 2024
47.1
46.9
42.9
Nis 2024
42.9
42.7
31.7
Mar 2024
31.7
19.9
Şub 2024
19.9
15.2
Oca 2024
15.2
12.8
Ara 2023
12.8
4.3
9.8
Kas 2023
9.8
-6.2
-1.1
Eki 2023
-1.1
-11.9
-11.4
Eyl 2023
-11.4
-13.5
-12.3
Ağu 2023
-12.3
-11.6
-14.7
Tem 2023
-14.7
-9.6
-8.5
Haz 2023
-8.5
-3.3
-10.7
May 2023
-10.7
8.6
4.1
Nis 2023
4.1
20.6
13.0
Mar 2023
13.0
22.6
28.1
Şub 2023
28.1
-3.2
16.9
Oca 2023
16.9
-30.0
-23.3
Ara 2022
-23.3
-48.1
-36.7
Kas 2022
-36.7
-61.2
-59.2
Eki 2022
-59.2
-59.4
-61.9
Eyl 2022
-61.9
-55.1
-55.3
Ağu 2022
-55.3
-41.4
-53.8
Tem 2022
-53.8
-31.2
-28.0
Haz 2022
-28.0
-37.8
-34.3
May 2022
-34.3
-40.4
-41.0
Nis 2022
-41.0
-1.1
-39.3
Mar 2022
-39.3
53.6
54.3
Şub 2022
54.3
41.2
51.7
Oca 2022
51.7
30.9
29.9
Ara 2021
29.9
27.1
31.7
Kas 2021
31.7
24.4
22.3
Eki 2021
22.3
33.5
26.5
Eyl 2021
26.5
52.1
40.4
Ağu 2021
40.4
72.6
63.3
