Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Burkhard Balz'ın Konuşması, Almanya'daki finansal düzenlemenin belirli yönlerini netleştirebilir.

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu, Almanya Başkanı tarafından atanan Başkan, Başkan Yardımcısı ve diğer dört üyeden oluşur. Burkhard Balz, 2018'ten beri Yönetim Kurulu üyesidir. Ödemeler ve takas sistemlerinden, ayrıca ekonomik eğitimden ve Uluslararası Merkez Bankası Diyaloğundan sorumludur. Almanya Merkez Bankasındaki görevine başlamadan önce ECB Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi üyesiydi.

Sık sık çeşitli etkinliklere katılır, çeşitli uluslararası forumlarda, konferanslarda ve kongrelerde konuşur ve öğrencilere dersler verir.

Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesinin Konuşması, konuya ve ifadeye bağlı olarak euro fiyatları üzerinde kısa vadeli bir etkiye sahip olabilir. Ancak, bu etki nadiren önemli derecededir.