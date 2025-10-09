TakvimBölümler

Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Germany Producer Price Index (PPI) y/y)

Ülke:
Almanya
EUR, Euro
Kaynak:
Almanya Federal İstatistik Bürosu (Federal Statistical Office of Germany)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük -1.5% -2.2%
-1.3%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-0.9%
-1.5%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da söz konusu aydaki enerji ve su teminindeki ve madencilik ve imalat sektörlerindeki yurt içi fiyatların bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Genel endeks için referans değeri, esas olarak madencilik ve imalat sanayilerinin aylık raporlarına dayalı olarak, baz yıldaki (şu anda: 2015) tüm yurt içi ticari satışların toplamıdır. Böylece endeks, ticari şirketler arasındaki satışları da dikkate alır. Basit bir ifadeyle, endeks, baz yıl = 100 olarak kabul edilerek söz konusu dönemdeki sanayi ürünlerinin temsili örneklemindeki fiyat değişikliklerinin ağırlıklı ortalaması şeklinde tanımlanabilir. Endeks ağırlıkları, ilgili ürünlerin baz yıldaki satışlarına karşılık gelir.

Rakamlar, ticari şirketlerin temsili örnekleminden her ayın 15'inde aylık olarak toplanır. Şirketlere o gün, kısa bir süre önce üzerinde anlaşılmış veya kısa bir süre sonra üzerinde anlaşılacak fiyatlar hakkında sorular sorulur. Katma değer vergisini içermeyen ancak muhtemelen tüketim vergilerini (örn. madeni yağ vergisi, tütün vergisi, elektrik vergisi, doğal gaz vergisi) ve diğer zorunlu ücretleri (örn. madeni yağ ürünlerinin depolanması aidatı, elektrik için “EEG” ve “KWK” ücretleri, doğal gaz için imtiyaz ücretleri) içerebilen efektif fiyatlar dikkate alınır. Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına şebeke kullanım, sayaç işletimi ve faturalandırma ücretleri de dahildir. Şu anda ankete yaklaşık 6.300 şirket katılmaktadır ve geneli temsil eden 1.343 tür malın fiyatlarıyla ilgili soruları yanıtlarlar. Endeks hesaplaması, yaklaşık 10.000 ayrı fiyat serisinden oluşan bir diziye dayanır.

ÜFE, tüketici fiyatlarının ve dolayısıyla enflasyonun öncü göstergesi olarak kabul edilir. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile karşılaştırıldığında, daha doğru ve erken bilgi veren bir göstergedir: üretici fiyatları yükselirse tüketici fiyatları da buna göre yükselir. Bu iki endeks birbiriyle yakından ilişkilidir. Tüketici fiyat endeksi enflasyonu tahmin etmek için kullanılır. ÜFE'nin bazı bileşenleri de GSYİH'yı hesaplamak için kullanılır.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki üreticilerin mallarının satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır.

Yükselen üretici fiyatları neredeyse her zaman artan enflasyona işaret eder. Endeks değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Germany Producer Price Index (PPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
-1.5%
-2.2%
-1.3%
Haz 2025
-1.3%
-0.7%
-1.2%
May 2025
-1.2%
-1.8%
-0.9%
Nis 2025
-0.9%
0.0%
-0.2%
Mar 2025
-0.2%
1.3%
0.7%
Şub 2025
0.7%
1.6%
0.5%
Oca 2025
0.5%
1.8%
0.8%
Ara 2024
0.8%
-0.5%
0.1%
Kas 2024
0.1%
-1.2%
-1.1%
Eki 2024
-1.1%
-1.7%
-1.4%
Eyl 2024
-1.4%
-0.4%
-0.8%
Ağu 2024
-0.8%
-0.1%
-0.8%
Tem 2024
-0.8%
-0.6%
-1.6%
Haz 2024
-1.6%
-1.9%
-2.2%
May 2024
-2.2%
-3.4%
-3.3%
Nis 2024
-3.3%
-2.4%
-2.9%
Mar 2024
-2.9%
-1.3%
-4.1%
Şub 2024
-4.1%
-2.7%
-4.4%
Oca 2024
-4.4%
-7.1%
-5.1%
Ara 2023
-8.6%
-0.3%
-7.9%
Kas 2023
-7.9%
-16.5%
-11.0%
Eki 2023
-11.0%
-21.6%
-14.7%
Eyl 2023
-14.7%
-19.3%
-12.6%
Ağu 2023
-12.6%
-9.6%
-6.0%
Tem 2023
-6.0%
7.6%
0.1%
Haz 2023
0.1%
3.7%
1.0%
May 2023
1.0%
-1.9%
4.1%
Nis 2023
4.1%
1.5%
6.7%
Mar 2023
7.5%
15.8%
15.8%
Şub 2023
15.8%
12.4%
17.6%
Oca 2023
17.8%
18.6%
21.6%
Ara 2022
21.6%
31.2%
28.2%
Kas 2022
28.2%
35.4%
34.5%
Eki 2022
34.5%
43.0%
45.8%
Eyl 2022
45.8%
47.9%
45.8%
Ağu 2022
45.8%
36.1%
37.2%
Tem 2022
37.2%
32.0%
32.7%
Haz 2022
32.7%
35.5%
33.6%
May 2022
33.6%
35.1%
33.5%
Nis 2022
33.5%
30.6%
30.9%
Mar 2022
30.9%
26.6%
25.9%
Şub 2022
25.9%
26.5%
25.0%
Oca 2022
25.0%
23.4%
24.2%
Ara 2021
24.2%
18.7%
19.2%
Kas 2021
19.2%
19.2%
18.4%
Eki 2021
18.4%
15.1%
14.2%
Eyl 2021
14.2%
12.9%
12.0%
Ağu 2021
12.0%
11.3%
10.4%
Tem 2021
10.4%
9.4%
8.5%
Haz 2021
8.5%
8.0%
7.2%
