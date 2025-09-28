Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından derlenen ve yalnızca sınırdan geçen malları kaydeden aylık dış ticaret istatistiklerine ek olarak, merkez bankası ayrıca sınırı geçmeden yabancı bir mal sahibinden bir Alman vatandaşına (veya tam tersi) olan mal akışlarını da kaydeder. Örneğin, bu, yerli bir şirket adına yurt dışında işlenen ve daha sonra doğrudan o şirket tarafından satılan malların satışları olabilir. Bu satışlar sonuç olarak yine yerli şirketlerin gerçekleştirdiği satışlar olarak nitelendirilir. Merkez Bankası Bundesbank tarafından yapılan ödemeler dengesi, ithalat hacmi ve ihracat hacmi hesaplamalarında, dış ticaret istatistikleri verileri ile ödemeler dengesi verilerinin bağdaştırılması için özel eklemeler ve hesaplamalar yapılması gerekir.

İhracat tarafında, transit ticaretteki mal alım satım dengesi de eklenir. Bu, bir Almanyalı sakinin yurt dışından mal satın aldığı, mülkiyet değişiminin bir ithalat işleminin parçası olarak gerçekleştiği, ancak malların Almanya'ya ulaşmadığı işlemler için geçerlidir. Örneğin, bir Alman tüccarın Afrika'dan yeşil kahve satın alması (ithalat) ve bunu Hollandalı bir kahve kavurma şirketine satması (daha yüksek bir fiyata ihracat). Ek olarak, Bundesbank, fiziki malların sınırı geçmemesi nedeniyle dış ticaret istatistiklerine kaydedilmeyen sınır ötesi ve diğer hizmetleri de kayıt altına alır.

Bundesbank, verileri nüfusun dört grubuna yönelik gerçekleştirilen aylık anketten elde eder: bireyler (12.500 € veya daha fazla işlem hacmi), ticari işletmeler (12.500 € veya daha fazla işlem hacmi), nakliye şirketleri (yabancılardan elde edilen gelir ve yabancılara yapılan harcamalar) ve finansal kuruluşlar (menkul kıymet işlemleri, faiz ödemeleri).

Bundesbank ayrıca, Federal İstatistik Ofisinin ihracat fiyat endekslerinde olduğu gibi, baz yıla göre belirlenmeyen, euro cinsinden ifade edilen parasal değerleri de sunar.

Almanya İthalat Hacmi (Aylık), söz konusu aydaki mal ve hizmet ithalat hacminin bir önceki aya göre değişimini yansıtır. İthalat bilgileri, Almanya'nın dış ticaret faaliyetini ve ülkedeki ithal mallara olan talebi değerlendirmek için kullanılır.

Uluslararası rekabet karşısında ekonomik dayanıklılığın bir göstergesi olan ticaret hadlerini hesaplamak adına ihracat ve ithalat fiyat endeksleri kullanılır. İthalat fiyatları ihracat fiyatlarına göre düşerse, ticaret hadleri iyileşir. Bu, ekonomi için olumlu olarak görülür ve para birimi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Öte yandan, artan ithalat fiyatları da enflasyonu artırır ve bu da kısa vadede para birimini olumlu olarak etkileyebilir.

