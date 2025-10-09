Ekonomik Takvim
Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Germany Producer Price Index (PPI) m/m)
|Orta
|-0.1%
|-0.3%
|
0.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.2%
|
-0.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da söz konusu aydaki enerji ve su teminindeki ve madencilik ve imalat sektörlerindeki yurt içi fiyatların bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Genel endeks için referans değeri, esas olarak madencilik ve imalat sanayilerinin aylık raporlarına dayalı olarak, baz yıldaki (şu anda: 2015) tüm yurt içi ticari satışların toplamıdır. Böylece endeks, ticari şirketler arasındaki satışları da dikkate alır. Basit bir ifadeyle, endeks, baz yıl = 100 olarak kabul edilerek söz konusu dönemdeki sanayi ürünlerinin temsili örneklemindeki fiyat değişikliklerinin ağırlıklı ortalaması şeklinde tanımlanabilir. Endeks ağırlıkları, ilgili ürünlerin baz yıldaki satışlarına karşılık gelir.
Rakamlar, ticari şirketlerin temsili örnekleminden her ayın 15'inde aylık olarak toplanır. Şirketlere o gün, kısa bir süre önce üzerinde anlaşılmış veya kısa bir süre sonra üzerinde anlaşılacak fiyatlar hakkında sorular sorulur. Katma değer vergisini içermeyen ancak muhtemelen tüketim vergilerini (örn. madeni yağ vergisi, tütün vergisi, elektrik vergisi, doğal gaz vergisi) ve diğer zorunlu ücretleri (örn. madeni yağ ürünlerinin depolanması aidatı, elektrik için “EEG” ve “KWK” ücretleri, doğal gaz için imtiyaz ücretleri) içerebilen efektif fiyatlar dikkate alınır. Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına şebeke kullanım, sayaç işletimi ve faturalandırma ücretleri de dahildir. Şu anda ankete yaklaşık 6.300 şirket katılmaktadır ve geneli temsil eden 1.343 tür malın fiyatlarıyla ilgili soruları yanıtlarlar. Endeks hesaplaması, yaklaşık 10.000 ayrı fiyat serisinden oluşan bir diziye dayanır.
ÜFE, tüketici fiyatlarının ve dolayısıyla enflasyonun öncü göstergesi olarak kabul edilir. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile karşılaştırıldığında, daha doğru ve erken bilgi veren bir göstergedir: üretici fiyatları yükselirse tüketici fiyatları da buna göre yükselir. Bu iki endeks birbiriyle yakından ilişkilidir. Tüketici fiyat endeksi enflasyonu tahmin etmek için kullanılır. ÜFE'nin bazı bileşenleri de GSYİH'yı hesaplamak için kullanılır.
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık), söz konusu aydaki üreticilerin mallarının satış fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.
Yükselen üretici fiyatları neredeyse her zaman artan enflasyona işaret eder. Endeks değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Germany Producer Price Index (PPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
