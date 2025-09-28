Brezilya Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından Üç Aylık Ulusal Hesaplar Sistemi (SCNT) aracılığıyla hesaplanır ve üç aylık ve yıllık sonuçlar IBGE Otomatik Geri Kazanım Sistemi (SIDRA) tarafından sağlanır.

GSYİH, belirli bir zaman aralığında Brezilya'da üretilen tüm mal ve hizmetlerin (tarım, sanayi ve ticaret) toplam değeridir. GSYİH'nın amacı, ekonomik aktiviteyi ve zenginlik seviyesini ölçmektir. Üretim ne kadar yüksek olursa, genel olarak tüketim, yatırım ve ticaretteki büyüme o kadar büyük olur.

Endeks, tekrarlanan hesaplamaları önlemek için yalnızca mal ve hizmetlerin nihai değerini dikkate alır. Örneğin: et, tüketiciye doğrudan satış için piyasaya arz edildiğinde, endeks hesaplamasında etin yalnızca nihai fiyatı kullanılacaktır. Aynı zamanda, hayvancılık, kesim, nakliye vb. ile ilgili masraflar da GSYİH hesaplamasının bu aşamasına girmez. Malın üretiminden pazarlanmasına kadar olan her aşamada, hesaplamalar her adıma özel olarak yapılır, böylece sonuçta üst üste örtüşen değerler olmaz.

Nüfus tüketimi, GSYİH'daki değişimi doğrudan etkiler. Nüfus mal ve hizmetleri ne kadar çok tüketirse, GSYİH o kadar artar, aksi takdirde GSYİH düşer. Tüketim, özünde ücretler ve faizle bağlantılıdır. Nüfus daha fazla kazandığında ve borçları için daha az faiz ödediğinde, tüketim daha yüksek olur ve GSYİH da artar. Düşük ücretler ve yüksek faiz oranları ile kişisel tüketim düşer ve GSYİH da azalır, yüksek faiz oranları ülkenin büyümesini engeller.

Büyüyen şirketler daha fazla ekipman satın alarak faaliyetlerinin hacmini artırır. Bunu takiben, ekonominin gelişimini ve GSYİH'da artışı teşvik eden daha fazla işçi istihdam ederler. Yüksek faiz oranları, krediler için daha fazla ödeme yapılmasına neden olur, bu, olası yatırımları sınırlar, bu da genellikle şirketlerin gelişimini engeller.

Hükümetin de GSYİH'yı artırmada payı var. Örneğin, hükümet yapısal işlere (yol yapımı gibi) yatırım yaptığında işçiler işe alınır, işsizlik oranı düşer, inşaat malzemesi tüketimi artar ve ekonominin toplam üretim hacmi artar.

Ülkeye giren para hacmindeki artış, iç yatırım ve tüketim harcamalarındaki artışla doğrudan ilişkili olduğundan, ihracat da GSYİH artışının ana faktörlerden biridir.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki Brezilya'da üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerinin bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. GSYİH'da artış Brezilya reali (BRL) fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Son değerler: