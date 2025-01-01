Ulusal Para Konseyi (CMN), Brezilya Ulusal Finansal Sisteminin en üst organıdır ve ulusal para birimini konsolide etmek için para ve kredi politikasını geliştirmekten sorumludur. Ayrıca Brezilya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasından da sorumludur.

Ulusal Para Konseyi, ulusal finansal sistem için düzenleyici tedbirleri gözden geçirmek üzere aylık olarak toplanır. Bu, tüm finansal kuruluşların CMN tarafından yayınlanan düzenlemelere uyması gerektiği anlamına gelir. Ulusal Para Konseyi, Brezilya'da enflasyon için hedefler belirler ve Brezilya para biriminin istikrarını korumak için para ve kredi politikalarını konsolide eder.

Brezilya Merkez Bankası, ana işlevleri finansal kuruluşların yerleşik düzenlemelere uymasını sağlamak için bankacılık faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi olan CMN tarafından belirlenen kuralların çoğunu yürüten kurumdur.

Ulusal Para Konseyi, finansal piyasada faaliyet gösteren kuruluşların uyması gereken tüm kuralları belirler. Hiyerarşik olarak CMN, Merkez Bankası, Menkul Kıymetler Komisyonu ve diğer finansal kuruluşların üzerindedir.

Ulusal Para Konseyinin tüm kararları Brezilya ekonomisinin tamamını etkilediğinden, yatırımcılar CMN toplantılarının Brezilya reali ile ilgili işlemleri doğrudan etkileyebilecek nihai sonuçlarını yakından izlerler.