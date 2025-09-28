TakvimBölümler

S&P Global Brezilya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Brazil Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Brezilya
BRL, Brezilya reali
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Düşük 48.8 48.5
46.6
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
49.5
48.8
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
IHS Markit Ltd, dünya çapında ekonomileri canlandıran kilit sanayiler ve pazarlar için kritik bilgiler, analizler ve çözümler sağlayan küresel bir bilgi sağlayıcısıdır. Şirketin amacı, şirketlere ve hükümetlere operasyonel verimliliği artıracak ve bilgiye dayalı ve güvenilir kararlar alınmasına yardımcı olacak finansal ve ticari bilgiler, analizler ve çözümler sağlamaktır.

IHS Markit, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI®) adında dünya çapındaki bir iş anketi endeksi yayınlar. PMI, yeni siparişler, üretim, istihdam, tedarikçi teslimat süreleri ve girdi stoklarına ilişkin istatistiksel verilere dayalı olarak hesaplanan ağırlıklı ortalamadır.

IHS Markit günümüzde, merkez bankaları, finansal piyasalar ve ticari karar alıcılar tarafından bir ölçüt olarak kullanılan, dünyanın en güvenilir endekslerinden biridir. Endeks, ekonomik eğilimlerdeki aylık değişimleri yansıtır ve oldukça doğru ve genel olarak benzersiz bilgiler sağlar.

Brezilya Bileşik IHS Markit PMI (Aylık), sanayi ve hizmet sektöründen yaklaşık 800 şirketin satın alma yöneticilerinin katıldığı anketin yanıtlarından elde edilen bilgiler kullanılarak derlenir. Araştırma, sektör ve şirketlerdeki çalışan sayısı bazında GSYİH'ya katkılarına göre konsolide edilir.

Toplanan yanıtlar bir önceki aya ait verilerle karşılaştırılır. Bu verilere dayanarak, değeri 0 ile 100 arasında değişen bir sonuç yayınlanır. Endeks, hem sanayi hem de hizmet sektörünün koşullarını yansıtır; 50'nin üzerindeki bir gösterge değeri sektörlerde büyümeyi gösterir ve Brezilya realinin fiyatı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

"S&P Global Brezilya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Brazil Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
48.8
48.5
46.6
Tem 2025
46.6
48.3
48.7
Haz 2025
48.7
50.5
49.1
May 2025
49.1
51.0
49.4
Nis 2025
49.4
50.6
52.6
Mar 2025
52.6
50.4
51.2
Şub 2025
51.2
50.2
48.2
Oca 2025
48.2
53.5
51.5
Ara 2024
51.5
55.8
53.5
Kas 2024
53.5
56.2
55.9
Eki 2024
55.9
55.0
55.2
Eyl 2024
55.2
53.8
52.9
Ağu 2024
52.9
54.8
56.0
Tem 2024
56.0
52.8
54.1
Haz 2024
54.1
53.4
54.0
May 2024
54.0
54.4
54.8
Nis 2024
54.8
55.5
55.1
Mar 2024
55.1
55.2
55.1
Şub 2024
55.1
52.6
53.2
Oca 2024
53.2
50.3
50.0
Ara 2023
50.0
51.5
50.7
Kas 2023
50.7
51.0
50.3
Eki 2023
50.3
49.7
49.0
Eyl 2023
49.0
50.5
50.6
Ağu 2023
50.6
48.0
49.6
Tem 2023
49.6
51.2
51.5
Haz 2023
51.5
52.1
52.3
May 2023
52.3
52.8
51.8
Nis 2023
51.8
50.9
50.7
Mar 2023
50.7
50.0
49.7
Şub 2023
49.7
53.5
49.9
Oca 2023
49.9
48.2
49.1
Ara 2022
49.1
46.6
49.8
Kas 2022
49.8
55.8
53.4
Eki 2022
53.4
54.3
51.9
Eyl 2022
51.9
51.3
53.2
Ağu 2022
53.2
51.7
55.3
Tem 2022
55.3
60.1
59.4
Haz 2022
59.4
55.5
58.0
May 2022
58.0
57.5
58.5
Nis 2022
58.5
59.6
56.6
Mar 2022
56.6
56.0
53.5
Şub 2022
53.5
50.6
50.9
Oca 2022
50.9
53.3
52.0
Ara 2021
52.0
50.9
52.0
Kas 2021
52.0
52.6
53.4
Eki 2021
53.4
55.5
54.7
Eyl 2021
54.7
51.2
54.6
Ağu 2021
54.6
51.0
55.2
Tem 2021
55.2
57.8
54.6
123
