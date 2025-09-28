Ekonomik Takvim
Brezilya Sanayi Üretimi (Aylık) (Brazil Industrial Production m/m)
|Düşük
|-0.2%
|0.0%
|
0.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.0%
|
-0.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Aylık Sanayi - Fiziksel Üretim Anketi (PIM-PF), Brezilya'nın sanayi üretimi verilerini analiz etmek amacıyla, Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından IBGE Otomatik Geri Kazanım Sistemi (SIDRA) aracılığıyla aylık olarak yayınlanır.
Aylık Sanayi - Fiziksel Üretim Anketi (PIM-PF), sanayinin bir bütün olarak gelişimini ve ayrıca ulusal, bölgesel ve eyalet düzeylerinde maden çıkarma sanayilerini ve işleme sanayilerini ayrı ayrı analiz etmek amacıyla yürütülür.
Söz konusu dönemde, IBGE çeşitli istatistiksel veriler yayınlar:
- Mevsimsel olarak ayarlanmamış aylık sabit baz esaslı endeks (Baz: 2012 ortalaması = 100)
- Mevsimsel olarak ayarlanmış aylık sabit baz esaslı endeks (Baz: 2012 ortalaması = 100)
- Aylık endeks (Baz: bir önceki yılın aynı ayı = 100)
- Kümülatif Endeks (Baz: bir önceki yılın aynı dönemi = 100)
- 12 aylık kümülatif endeks (Baz: son 12 ay = 100)
- Mevsimsel olarak ayarlanmış aylık yüzde değişim (Baz: önceki ay) (%)
- Aylık yüzde değişim (Baz: bir önceki yılın aynı ayı) (%)
- Yıl içinde kümülatif yüzde değişim (Baz: bir önceki yılın aynı dönemi) (%)
- Son 12 ayda kümülatif yüzde değişim (Baz: son 12 ay) (%)
Bu endeks, madencilik ve imalat dahil olmak üzere genel sanayi performansını ifade eder. Sonuçlar, SIDRA istatistiklerinde bir önceki aya göre yüzde değişim şeklinde sunulur.
Sanayi üretiminin artışı Brezilya reali fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Brezilya Sanayi Üretimi (Aylık) (Brazil Industrial Production m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
