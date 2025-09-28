Ulusal Genişletilmiş Tüketici Fiyat Endeksi (IPCA), gelir kaynağı ne olursa olsun, asgari ücretin 1 ila 40 katı arasında gelire sahip hanehalklarının perakende olarak satın aldıkları mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Endeks, Ulusal Tüketici Endeksleri Sistemine (SNIPC) dahil olan kentsel alanlarda yaşayan ailelerin %90'ını kapsamayı amaçlar.

SNIPC, verileri 11 kentsel alandan toplar: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Federal Bölge ve Goiânia büyükşehirleri.

Genel olarak, IPCA metodolojisi şu alanları içerir: genel fiyat yapısının bileşimi; ürünlerin ve yerlerin stok lokasyonlarının çizerek resmedilmesi; fiyatlandırma ve hesaplama yöntemi.

Fiyatlar, belirli anket yöntemlerine göre anket katılımcılarının verdiği bilgilerden ve ürünlerin kayıtlarından elde edilir. Veri toplama için, malların niteliğine bağlı olarak iki olası prosedürden biri kullanılır:

Ana prosedür, satın alma yerine dayalı ankettir (PLC metodolojisi, Satın Alma Yerleri Arama).

İkinci prosedür, PLC metodolojisinin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda belirli alt kalemlerin hesaplanması içindir (örneğin: konut kiralama maliyeti, ev hizmetlilerine ödeme, kat mülkiyeti, kamu hizmetleri, harçlar vb.).

Endeks, söz konusu ayda incelenen her bir ürün için çeşitli ticari kuruluşlardan toplanan fiyatların aritmetik ortalaması olarak hesaplanır. Elde edilen ortalama fiyat değeri, bir önceki ayın sonucuyla karşılaştırılır. Daha sonra, alt kalemlere ait ürünlerin sonuçlarını toplamak için basit bir geometrik ortalama kullanılarak alt kalemler endeksi hesaplanır. Son olarak, kümülatif kümenin tüm yüksek seviyeleri için Laspeyres formülü kullanılır.

Yıllık IPCA Ulusal Genişletilmiş Tüketici Fiyat Endeksi, IBGE Otomatik Geri Kazanım Sistemi (SIDRA) tarafından aylık olarak yayınlanır. Endekste artış Brezilya reali için olumlu olarak değerlendirilebilir.

Son değerler: