Uzun Vadeli Faiz Oranı (TLP) (Öncesinde Uzun Vadeli Faiz Oranı (TJLP) olarak adlandırılan), 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hesaplanır. Bu, BNDES - Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankasının ana finansman oranıdır. Mevcut TLP, yıllık enflasyon hedefi baz alınarak her üç ayda bir hesaplanır.

Hükümet, belirli işletmeleri ve sektörleri teşvik etmek için daha düşük faiz oranları verebilir. Ancak bunun olması için kamu bütçesinden geçmesi gerekir, yani eski TJLP'nin Kongrenin onayına ihtiyacı vardı. Bu siyasi özellik nedeniyle, hükümet müdahalesini önlemek için, oran BNDES tarafından yeniden formüle edildi ve 2023 yılına kadar kademeli olarak piyasa faiz oranına eşitlenecek. Böylece bu oran piyasa standartlarında bir faiz oranı olacaktır.

TLP bir faiz oranı olmasına rağmen yatırımcılar ve BNDES'ten finansman alanlar için bazı avantajlara sahiptir. Reel faiz oranı, finansmanın başından sonuna kadar sabitlenir, bu da gelecekteki reel faiz oranına kesinlik sağladığından finansman maliyetlerinde oynaklığı azaltır ve kredi verenlerin güvenliğini artırır. Sabit olduğu için TLP'ye daha çok güvenilir. Bütün bunlar sistemin hedeflerini destekler. TLP, IPCA'nın (Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi) değişkenliğinden etkilenebilecek ve finansmanın değerini etkileyebilecek olsa bile, piyasanın gerçekliğine göre mal ve hizmetlerin satış fiyatlarındaki düzeltmeler en aza indirilir.

Ulusal Kalkınma Bankasının (BNDES) finansman amaçlı faiz oranı olduğu için TLP oranındaki artış ekonomi için olumsuzdur ve Brezilya realini zayıflatabilir.

Son değerler: