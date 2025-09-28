Ekonomik Takvim
ANFAVEA Brezilya Otomobil Satışları (Aylık) (ANFAVEA Brazil Auto Sales m/m)
|Düşük
|N/D
|-11.9%
|
14.2%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Ekonominin çeşitli sektörleri her zaman başka yeni sektörler üretir, ekonomiyi genişletir, böylece tüm sektörler pratik olarak birbirine bağımlı hale gelir ve bu şekilde piyasa giderek daha karmaşık hale gelir ve yeni ihtiyaçlar yaratır.
Otomobil endüstrisi (otomobiller, hafif ticari araçlar, kamyonlar ve otobüsler), kendinden tahrikli tarım ve yol makineleri (tekerlekli ve paletli traktörler, biçerdöverler ve kazıcı yükleyiciler) endüstrilerini kapsayan motorlu araç sanayisi bu savın ne kadar doğru olduğunun bir örneğidir. Motorlu araç sanayisinin birkaç başka sektöre ihtiyacı vardır, örneğin: Brezilya'da üretim, pazarlamadan filonun bakımına kadar dev bir sanayi ve hizmet pazarı oluşturan parça ve otomobil parçaları ihtiyacı.
Motorlu araç sanayisinin gelişmesi, insanların hareketliliği ve yük taşımacılığı üzerinde, Brezilya'da altyapı inşası üzerinde ve ayrıca tarımsal üretimi artıracak tarımsal makineleşme üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.
Bu nedenle, Brezilya'nın ekonomik büyümesini, yeni istihdam yaratmasını ve nüfusun gelirinde artışı sağlayan bu sektördeki ekonomik endeksleri takip etmek önemlidir.
Aylık araç satışına ilişkin istatistiksel veriler, Brezilya'nın en büyük otomobil, kendinden tahrikli tarım ve yol makineleri üreticilerini bir araya getiren Ulusal Otomotiv Araçlar Üreticileri Birliğinin (ANFAVEA) resmi web sitesinde yayınlanır.
Endeks değerinin beklenen değerin üzerinde olması Brezilya ekonomisi ve dolayısıyla Brezilya para birimi BRL için olumlu olarak değerlendirilebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"ANFAVEA Brezilya Otomobil Satışları (Aylık) (ANFAVEA Brazil Auto Sales m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
