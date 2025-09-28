Ekonomik Takvim
Brezilya Merkez Bankası IBC-Br Ekonomik Faaliyet (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)
Brezilya Merkez Bankası Ekonomik Faaliyet Endeksi (IBC-Br), ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) ön değerlerini yansıtan bir gösterge olarak değerlendirilir. Bu anlamda gösterge, Brezilya Merkez Bankasının Brezilya ekonomisi için Selic Faiz Oranını belirlemek adına kullandığı bir tür ekonomi termometresi olarak kabul edilir.
Endeks, hükümet ve ulusal kongre tarafından onaylanan vergilerin yanı sıra toplam üretim ve ithalatın dinamiklerini dikkate alarak tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin büyümesine ilişkin tahminleri içerir.
IBC-Br ve GSYİH, ekonomik aktiviteyi ölçen göstergelerdir, IBC-Br endeksi GSYİH'daki eğilimin yönünü yansıtır, ancak endeksleri hesaplamak için farklı metodolojiler kullanıldığından tahmin değerlerini tam olarak yansıtmayabilir. İki endeks arasındaki farklar, nihai sonuçlarda göze çarpar.
IBC-Br endeksi ekonomik aktivitenin davranışını yansıtır ve Para Politikası Kurulu (COPOM) tarafından enflasyon kontrol politikaları belirlenirken kullanılır. GSYİH, Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından Brezilya'da üretilen mal ve hizmetlerin toplamına dayalı olarak hesaplanır. IBC-Br endeksi ne kadar yüksek olursa, Brezilya ekonomisi o kadar iyi olur ve bu da Brezilya reali fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratır.
"Brezilya Merkez Bankası IBC-Br Ekonomik Faaliyet (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
