TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Brezilya Merkez Bankası IBC-Br Ekonomik Faaliyet (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)

Ülke:
Brezilya
BRL, Brezilya reali
Kaynak:
Brezilya Merkez Bankası (Central Bank of Brazil)
Sektör:
İş
Düşük 26.54% 7.52%
1.06%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-0.35%
26.54%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Brezilya Merkez Bankası Ekonomik Faaliyet Endeksi (IBC-Br), ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) ön değerlerini yansıtan bir gösterge olarak değerlendirilir. Bu anlamda gösterge, Brezilya Merkez Bankasının Brezilya ekonomisi için Selic Faiz Oranını belirlemek adına kullandığı bir tür ekonomi termometresi olarak kabul edilir.

Endeks, hükümet ve ulusal kongre tarafından onaylanan vergilerin yanı sıra toplam üretim ve ithalatın dinamiklerini dikkate alarak tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin büyümesine ilişkin tahminleri içerir.

IBC-Br ve GSYİH, ekonomik aktiviteyi ölçen göstergelerdir, IBC-Br endeksi GSYİH'daki eğilimin yönünü yansıtır, ancak endeksleri hesaplamak için farklı metodolojiler kullanıldığından tahmin değerlerini tam olarak yansıtmayabilir. İki endeks arasındaki farklar, nihai sonuçlarda göze çarpar.

IBC-Br endeksi ekonomik aktivitenin davranışını yansıtır ve Para Politikası Kurulu (COPOM) tarafından enflasyon kontrol politikaları belirlenirken kullanılır. GSYİH, Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından Brezilya'da üretilen mal ve hizmetlerin toplamına dayalı olarak hesaplanır. IBC-Br endeksi ne kadar yüksek olursa, Brezilya ekonomisi o kadar iyi olur ve bu da Brezilya reali fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratır.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Brezilya Merkez Bankası IBC-Br Ekonomik Faaliyet (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
26.54%
7.52%
1.06%
Haz 2025
1.19%
-0.35%
-52.18%
May 2025
-52.33%
32.94%
-10.90%
Nis 2025
-10.97%
-0.35%
38.02%
Mar 2025
37.85%
-0.35%
114.26%
Şub 2025
114.38%
0.04%
17.23%
Oca 2025
0.89%
0.07%
-0.60%
Ara 2024
-0.73%
0.16%
0.16%
Kas 2024
0.10%
0.05%
0.09%
Eki 2024
0.14%
-0.05%
0.88%
Eyl 2024
0.84%
-0.21%
0.24%
Ağu 2024
0.23%
-0.04%
-0.59%
Tem 2024
-0.41%
0.42%
1.36%
Haz 2024
1.37%
-0.21%
0.41%
May 2024
0.25%
-1.09%
0.26%
Nis 2024
0.01%
-0.34%
-0.36%
Mar 2024
-0.34%
0.10%
0.34%
Şub 2024
0.40%
0.69%
0.52%
Oca 2024
0.60%
0.07%
0.82%
Ara 2023
0.82%
-0.05%
0.10%
Kas 2023
0.01%
-0.44%
-0.18%
Eki 2023
-0.06%
-0.36%
-0.05%
Eyl 2023
-0.06%
0.01%
-0.81%
Ağu 2023
-0.77%
0.19%
0.42%
Tem 2023
0.44%
0.19%
0.22%
Haz 2023
0.63%
-0.03%
-2.05%
May 2023
-2.00%
-0.13%
0.81%
Nis 2023
0.56%
-0.18%
-0.14%
Mar 2023
-0.15%
-0.02%
2.53%
Şub 2023
3.32%
0.13%
-0.09%
Oca 2023
-0.04%
0.21%
0.47%
Ara 2022
0.29%
0.02%
-0.77%
Kas 2022
-0.55%
-0.25%
-0.28%
Eki 2022
-0.05%
-0.26%
0.00%
Eyl 2022
0.05%
0.06%
-1.13%
Ağu 2022
-1.13%
0.24%
1.67%
Tem 2022
1.17%
0.24%
0.93%
Haz 2022
0.69%
-0.14%
-0.26%
May 2022
-0.11%
-0.64%
Nis 2022
-0.44%
-0.39%
1.09%
Şub 2022
0.34%
0.06%
-0.73%
Oca 2022
-0.99%
0.63%
0.32%
Ara 2021
0.33%
0.29%
0.51%
Kas 2021
0.69%
-0.45%
-0.28%
Eki 2021
-0.40%
-0.08%
-0.46%
Eyl 2021
-0.27%
0.24%
-0.29%
Ağu 2021
-0.15%
0.64%
0.23%
Tem 2021
0.60%
0.01%
0.92%
Haz 2021
1.14%
-0.41%
-0.55%
May 2021
-0.43%
-0.65%
0.85%
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod