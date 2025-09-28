TakvimBölümler

ANFAVEA Brezilya Otomobil Üretimi (Aylık) (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)

Ülke:
Brezilya
BRL, Brezilya reali
Kaynak:
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA)
Sektör:
İş
Düşük
15.7%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Ekonominin çeşitli sektörleri her zaman başka yeni sektörler üretir, ekonomiyi genişletir, böylece tüm sektörler pratik olarak birbirine bağımlı hale gelir ve bu şekilde piyasa giderek daha karmaşık hale gelir ve yeni ihtiyaçlar yaratır.

Otomobil endüstrisi (otomobiller, hafif ticari araçlar, kamyonlar ve otobüsler), kendinden tahrikli tarım ve yol makineleri (tekerlekli ve paletli traktörler, biçerdöverler ve kazıcı yükleyiciler) endüstrilerini kapsayan motorlu araç sanayisi bu savın ne kadar doğru olduğunun bir örneğidir. Motorlu araç sanayisinin birkaç başka sektöre ihtiyacı vardır, örneğin: Brezilya'da üretim, pazarlamadan filonun bakımına kadar dev bir sanayi ve hizmet pazarı oluşturan parça ve otomobil parçaları ihtiyacı.

Motorlu araç sanayisinin gelişmesi, insanların hareketliliği ve yük taşımacılığı üzerinde, Brezilya'da altyapı inşası üzerinde ve ayrıca tarımsal üretimi artıracak tarımsal makineleşme üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Bu nedenle, Brezilya'nın ekonomik büyümesini, yeni istihdam yaratmasını ve nüfusun gelirinde artışı sağlayan bu sektördeki ekonomik endeksleri takip etmek önemlidir.

Aylık araç üretimine ilişkin istatistiksel veriler, Brezilya'nın en büyük otomobil, kendinden tahrikli tarım ve yol makineleri üreticilerini bir araya getiren Ulusal Otomotiv Araçlar Üreticileri Birliğinin (ANFAVEA) resmi web sitesinde yayınlanır.

Endeks değerinin beklenen değerin üzerinde olması Brezilya ekonomisi ve dolayısıyla Brezilya para birimi BRL için olumlu olarak değerlendirilebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"ANFAVEA Brezilya Otomobil Üretimi (Aylık) (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
12.3%
15.7%
Tem 2025
15.7%
-9.7%
-6.5%
Haz 2025
-6.5%
13.9%
-5.9%
May 2025
-5.9%
0.9%
20.1%
Nis 2025
20.1%
-1.2%
-12.6%
Mar 2025
-12.6%
0.4%
23.8%
Şub 2025
23.8%
-5.9%
-7.7%
Oca 2025
-7.7%
-10.0%
-19.5%
Ara 2024
-19.5%
0.5%
-5.2%
Kas 2024
-5.2%
-5.6%
8.3%
Eki 2024
8.3%
12.0%
-11.4%
Eyl 2024
-11.4%
-0.2%
5.2%
Ağu 2024
5.2%
6.8%
16.9%
Tem 2024
16.9%
-7.1%
26.6%
Haz 2024
26.6%
-0.3%
-24.9%
May 2024
-24.9%
13.5%
13.5%
Nis 2024
13.5%
-3.0%
3.2%
Mar 2024
3.2%
7.1%
24.3%
Şub 2024
24.3%
-2.7%
-11.1%
Oca 2024
-11.1%
3.4%
-15.3%
Ara 2023
-15.3%
-2.8%
1.5%
Kas 2023
1.5%
-6.2%
-4.4%
Eki 2023
-4.4%
8.0%
-8.0%
Eyl 2023
-8.0%
10.4%
24.0%
Ağu 2023
24.0%
-0.2%
-3.3%
Tem 2023
-3.3%
-0.2%
-17.0%
Haz 2023
-17.0%
-0.3%
27.4%
May 2023
27.4%
-0.2%
-19.4%
Nis 2023
-19.4%
-0.2%
37.3%
Mar 2023
37.3%
-0.1%
5.6%
Şub 2023
5.6%
0.1%
-20.3%
Oca 2023
-20.3%
0.3%
-11.3%
Ara 2022
-11.3%
0.6%
4.7%
Kas 2022
4.7%
1.1%
-0.8%
Eki 2022
-0.8%
1.8%
-12.7%
Eyl 2022
-12.7%
2.7%
8.7%
Ağu 2022
8.7%
3.8%
7.5%
Tem 2022
7.5%
4.9%
-1.1%
Haz 2022
-1.1%
5.9%
10.7%
May 2022
10.7%
6.5%
0.4%
Nis 2022
0.4%
6.4%
11.4%
Mar 2022
11.4%
5.2%
14.1%
Şub 2022
14.1%
2.7%
-31.1%
Oca 2022
-31.1%
-1.0%
2.5%
Ara 2021
2.5%
-6.2%
15.1%
Kas 2021
15.1%
-14.4%
2.6%
Eki 2021
2.6%
-24.1%
5.6%
Eyl 2021
5.6%
-40.2%
0.3%
Ağu 2021
0.3%
-59.7%
-2.0%
Tem 2021
-2.0%
10.0%
-13.4%
123
