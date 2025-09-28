Yıllık Ticaret Anketi (PAC), Aylık Ticaret Anketi (PMC) ile aynı raporda aylık olarak yayınlanır. Yıllık Ticaret Anketi (PAC), IBGE'nin yıllık yapısal anket programının bir parçasıdır ve Brezilya'nın toptan ve perakende satışlarındaki gelirler, giderler, istihdam edilen personeller, maaşlar, para çekme işlemleri ve diğer bedeller, satın almalar, stoklar, ticari marjlar hakkında veriler toplar.

Veri toplama için şirketlere teknik kritere göre sağlanan iki elektronik görüşme modeli kullanılır: tam ve basitleştirilmiş.

Tam model, veri toplama döneminde, sahipleri ve ortakları da dahil olmak üzere 20 veya daha fazla kişiden oluşan kadroya sahip şirketlere sunulur. Ancak 20'den daha az kadroya sahip bir şirketin büyük şirketlerle karşılaştırılabilir bir geliri varsa, bu şirket de tam formu doldurur.

Basitleştirilmiş model, veri toplama döneminde, sahipleri ve ortakları da dahil olmak üzere 20 veya daha az kişiden oluşan kadroya sahip şirketlere sunulur.

Brezilya Yıllık Ticaret Anketi (PAC), perakende ticarete özgü mevsimsel ve koşullara bağlı değişikliklerin özellikleri nedeniyle ve ayrıca Brezilya'daki tüketimi takip etmek için Aylık Ticaret Anketi (PMC) ile birlikte yürütülür.

Aylık Ticaret Anketi (PMC) ile birlikte Yıllık Ticaret Anketi (PAC) istatistikleri, IBGE Otomatik Geri Kazanım Sistemi (SIDRA) tarafından yayınlanır.

Endeks değerinin beklenen değerin üzerinde olması Brezilya reali için olumlu olarak değerlendirilebilir.

Son değerler: