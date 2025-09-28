Brezilya Sanayi, Dış Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı (MDIC), Brezilya'nın ticaret dengesi hakkında haftalık ve aylık bilgiler yayınlar.

Ticaret Dengesi, belirli bir zaman dilimindeki Brezilya'nın mal ve hizmet ihracatı ve ithalatı arasındaki farkı yansıtan ekonomik göstergedir.

Ticaret dengesi pozitif olduğunda fazla vardır, yani toplam ihracat hacmi toplam ithalat hacmini aşar. Yurt dışına mal ve hizmet satış hacmi yurt dışından mal ve hizmet alım hacmini aştığından, pozitif ticaret dengesi Brezilya ekonomisi için olumlu olarak değerlendirilir. Pozitif ticaret dengesinden elde edilen kârlar yurt içinde yatırım yapılır ve böylece ulusal ekonomiyi geliştirir.

Ticaret dengesi negatif olduğunda açık vardır, yani toplam ithalat hacmi, toplam ihracat hacmini aşar. Yurt dışına ihraç edilenden daha fazla yurt içine mal ve hizmet ithal edildiğinden, Ticaret açığı Brezilya ekonomisi için olumsuz bir durumdur. Negatif ticaret dengesinin neden olduğu zarar, ülkenin giderleri karşılamak için kullandığı mali rezervlerini doğrudan etkiler.

Karşılama oranı, ihracatın ithalata oranını (EXP/IMP) belirleyen bir kavramdır. Bu oranın değerine göre ülkenin ticari olarak dış ortaklara ne kadar bağımlı olduğunu tahmin etmek mümkündür. Karşılama oranı ne kadar düşükse, negatif ticaret dengesi eğilimi o kadar büyük ve Brezilya'da yabancı ortaklara o kadar daha bağımlıdır.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Brezilya reali (BRL) fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: