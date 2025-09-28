TakvimBölümler

FGV Brezilya Tüketici Güveni (FGV Brazil Consumer Confidence)

Ülke:
Brezilya
BRL, Brezilya reali
Kaynak:
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Sektör:
Tüketici
Düşük 1.3 80.4
86.2
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Tüketici Güven Endeksi, Getulio Vargas Vakfı'nın (FGV) Brezilya Ekonomi Enstitüsü (IBRE) tarafından yayınlanır. Kişisel harcamalar, tasarruf hesabı kararları, aylık harcamalar, yerel ekonomik durum, hanehalkının mali durumu, iş beklentileri, dayanıklı mal satın alma niyeti vb. verilerle ilgili tüketicilerin görüşünü ve beklentilerini yansıtır.

Tüketiciler, gelecek hakkında hoşnut ve iyimser olduklarında, daha fazla harcama eğilimi gösterirler. Tüketiciler gelecek hakkında hoşnutsuz ve karamsar olduklarında daha az harcama yaparlar.

Tüketici güveni araştırması, katılımcıların gelecekteki harcamalarını ve tasarruf kararlarını haritalamak amacıyla görüşlerini analiz eder. Genel olarak, araştırma ekonominin yakın vadeli yönünü tahmin etmede faydalı bilgiler sağlar.

Veri toplamak için Brezilya'nın yedi büyük şehrinden yaklaşık iki bin kişiyle görüşülür: Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, El Salvador, Rio de Janeiro ve Sao Paulo.

Tüketici güveni ekonomik büyümeyi güçlü bir şekilde etkiler, bu nedenle toplanan verilere dayanarak ekonominin yakın vadeli gelişimini tahmin etmek mümkündür. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması Brezilya reali fiyatları için olumlu olarak değerlendirilebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"FGV Brezilya Tüketici Güveni (FGV Brazil Consumer Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
1.3
80.4
86.2
Ağu 2025
86.2
63.5
86.7
Tem 2025
0.8
148.3
85.9
Haz 2025
85.9
-5.9
86.7
May 2025
1.9
-6.9
0.5
Nis 2025
0.5
81.8
0.7
Mar 2025
84.3
81.6
83.6
Şub 2025
83.6
86.5
86.2
Oca 2025
86.2
91.9
92.0
Ara 2024
92.0
93.6
95.6
Kas 2024
95.6
92.9
93.0
Eki 2024
93.0
89.1
93.7
Eyl 2024
93.7
89.4
93.2
Ağu 2024
93.2
91.1
92.9
Tem 2024
92.9
92.2
91.1
Haz 2024
91.1
92.3
89.2
May 2024
89.2
95.0
93.2
Nis 2024
93.2
93.3
91.3
Mar 2024
91.3
92.3
89.7
Şub 2024
89.7
92.0
90.8
Oca 2024
90.8
91.9
93.2
Ara 2023
93.7
92.8
93.0
Kas 2023
93.0
94.8
93.2
Eki 2023
93.2
98.0
97.0
Eyl 2023
97.0
98.9
96.8
Ağu 2023
96.8
93.3
94.8
Tem 2023
94.8
89.9
92.3
Haz 2023
92.3
87.1
88.2
May 2023
88.2
86.5
86.8
Nis 2023
86.8
85.4
87.0
Mar 2023
87.0
84.7
84.5
Şub 2023
84.5
86.5
85.8
Oca 2023
85.8
86.3
88.0
Ara 2022
88.0
86.5
85.3
Kas 2022
85.3
88.4
88.6
Eki 2022
88.6
85.9
89.0
Eyl 2022
89.0
81.1
83.6
Ağu 2022
83.6
78.8
79.5
Tem 2022
79.5
76.8
79.0
Haz 2022
79.0
76.5
75.5
May 2022
75.5
76.2
78.6
Nis 2022
78.6
75.4
74.8
Mar 2022
74.8
75.1
77.9
Şub 2022
77.0
74.3
74.1
Oca 2022
74.1
74.7
75.5
Ara 2021
75.5
75.1
74.9
Kas 2021
74.9
75.3
76.3
Eki 2021
76.3
78.0
75.3
Eyl 2021
75.3
81.5
81.8
Ağu 2021
81.8
81.1
82.2
123
