Tüketici Güven Endeksi, Getulio Vargas Vakfı'nın (FGV) Brezilya Ekonomi Enstitüsü (IBRE) tarafından yayınlanır. Kişisel harcamalar, tasarruf hesabı kararları, aylık harcamalar, yerel ekonomik durum, hanehalkının mali durumu, iş beklentileri, dayanıklı mal satın alma niyeti vb. verilerle ilgili tüketicilerin görüşünü ve beklentilerini yansıtır.

Tüketiciler, gelecek hakkında hoşnut ve iyimser olduklarında, daha fazla harcama eğilimi gösterirler. Tüketiciler gelecek hakkında hoşnutsuz ve karamsar olduklarında daha az harcama yaparlar.

Tüketici güveni araştırması, katılımcıların gelecekteki harcamalarını ve tasarruf kararlarını haritalamak amacıyla görüşlerini analiz eder. Genel olarak, araştırma ekonominin yakın vadeli yönünü tahmin etmede faydalı bilgiler sağlar.

Veri toplamak için Brezilya'nın yedi büyük şehrinden yaklaşık iki bin kişiyle görüşülür: Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, El Salvador, Rio de Janeiro ve Sao Paulo.

Tüketici güveni ekonomik büyümeyi güçlü bir şekilde etkiler, bu nedenle toplanan verilere dayanarak ekonominin yakın vadeli gelişimini tahmin etmek mümkündür. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması Brezilya reali fiyatları için olumlu olarak değerlendirilebilir.

Son değerler: