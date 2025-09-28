TakvimBölümler

Brezilya Ay Ortası Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Brazil Mid-Month Consumer Price Index (CPI) m/m)

Ülke:
Brezilya
BRL, Brezilya reali
Kaynak:
Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Sektör:
Fiyatlar
Düşük 0.48% -0.01%
-0.14%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
0.39%
0.48%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Ulusal Genişletilmiş Tüketici Fiyat Endeksi (IPCA), gelir kaynağı ne olursa olsun, asgari ücretin 1 ila 40 katı arasında gelire sahip hanehalklarının perakende olarak satın aldıkları mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Endeks, Ulusal Tüketici Endeksleri Sistemine (SNIPC) dahil olan kentsel alanlarda yaşayan ailelerin %90'ını kapsamayı amaçlar.

IPCA-15'in Ulusal Genişletilmiş Tüketici Fiyat Endeksinden (IPCA) farkı, yalnızca anketin kapsadığı zaman dilimidir: kural olarak, bu, bir önceki ayın 16'sından söz konusu ayın 15'ine kadar olan zaman dilimidir. SNIPC, verileri 11 kentsel alandan toplar: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Federal Bölge ve Goiânia büyükşehirleri.

Genel olarak, IPCA metodolojisi şu alanları içerir: genel fiyat yapısının bileşimi; ürünlerin ve yerlerin stok lokasyonlarının çizerek resmedilmesi; fiyatlandırma ve hesaplama yöntemi.

Fiyatlar, belirli anket yöntemlerine göre anket katılımcılarının verdiği bilgilerden ve ürünlerin kayıtlarından elde edilir. Veri toplama için, malların niteliğine bağlı olarak iki olası prosedürden biri kullanılır:

Ana prosedür, satın alma yerine dayalı ankettir (PLC metodolojisi, Satın Alma Yerleri Arama).

İkinci prosedür, PLC metodolojisinin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda belirli alt kalemlerin hesaplanması içindir (örneğin: konut kiralama maliyeti, ev hizmetlilerine ödeme, kat mülkiyeti, kamu hizmetleri, harçlar vb.).

Endeks, söz konusu ayda incelenen her bir ürün için çeşitli ticari kuruluşlardan toplanan fiyatların aritmetik ortalaması olarak hesaplanır. Elde edilen ortalama fiyat değeri, bir önceki ayın sonucuyla karşılaştırılır. Daha sonra, alt kalemlere ait ürünlerin sonuçlarını toplamak için basit bir geometrik ortalama kullanılarak alt kalemler endeksi hesaplanır. Son olarak, kümülatif kümenin tüm yüksek seviyeleri için Laspeyres formülü kullanılır.

Aylık IPCA-15 Ulusal Genişletilmiş Tüketici Fiyat Endeksi, IBGE Otomatik Geri Kazanım Sistemi (SIDRA) tarafından aylık olarak yayınlanır. Endekste artış Brezilya reali için olumlu olarak değerlendirilebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Brezilya Ay Ortası Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Brazil Mid-Month Consumer Price Index (CPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
0.48%
-0.01%
-0.14%
Ağu 2025
-0.14%
0.36%
0.33%
Tem 2025
0.33%
0.32%
0.26%
Haz 2025
0.26%
0.33%
0.36%
May 2025
0.36%
0.39%
0.43%
Nis 2025
0.43%
0.43%
0.64%
Mar 2025
0.64%
0.79%
1.23%
Şub 2025
1.23%
0.39%
0.11%
Oca 2025
0.11%
0.40%
0.34%
Ara 2024
0.34%
0.46%
0.62%
Kas 2024
0.62%
0.42%
0.54%
Eki 2024
0.54%
0.27%
0.13%
Eyl 2024
0.13%
0.33%
0.19%
Ağu 2024
0.19%
0.33%
0.30%
Tem 2024
0.30%
0.33%
0.39%
Haz 2024
0.39%
0.25%
0.44%
May 2024
0.44%
0.22%
0.21%
Nis 2024
0.21%
0.34%
0.36%
Mar 2024
0.36%
0.60%
0.78%
Şub 2024
0.78%
0.35%
0.31%
Oca 2024
0.31%
0.36%
0.40%
Ara 2023
0.40%
0.27%
0.33%
Kas 2023
0.33%
0.28%
0.21%
Eki 2023
0.21%
0.31%
0.35%
Eyl 2023
0.35%
0.10%
0.28%
Ağu 2023
0.28%
-0.01%
-0.07%
Tem 2023
-0.07%
0.27%
0.04%
Haz 2023
0.04%
0.54%
0.51%
May 2023
0.51%
0.63%
0.57%
Nis 2023
0.57%
0.53%
0.69%
Mar 2023
0.69%
0.17%
0.76%
Şub 2023
0.76%
0.04%
0.55%
Oca 2023
0.55%
0.54%
0.52%
Ara 2022
0.52%
1.20%
0.53%
Kas 2022
0.53%
0.92%
0.16%
Eki 2022
0.16%
-0.02%
-0.37%
Eyl 2022
-0.37%
-0.30%
-0.73%
Ağu 2022
-0.73%
0.86%
0.13%
Tem 2022
0.13%
1.01%
0.69%
Haz 2022
0.69%
1.23%
0.59%
May 2022
0.59%
1.68%
1.73%
Nis 2022
1.73%
0.77%
0.95%
Mar 2022
0.95%
0.60%
0.99%
Şub 2022
0.99%
0.54%
0.58%
Oca 2022
0.58%
0.87%
0.78%
Ara 2021
0.78%
1.15%
1.17%
Kas 2021
1.17%
1.12%
1.20%
Eki 2021
1.20%
0.75%
1.14%
Eyl 2021
1.14%
0.71%
0.89%
Ağu 2021
0.89%
0.32%
0.72%
1234
